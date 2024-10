"Una foto de ese señor, me trae sin cuidado", afirma Díaz sobre la crítica de Isaac Corrales a San Mateo

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Una foto de ese señor, me trae sin cuidado". Así de tajante se ha mostrado este martes la concejala de Festejos de Oviedo, Covadonga Díaz, después de que la edil del PSOE Sonia Fidalgo le preguntase si la cancelación de la actuación del DJ Isaac Corrales en San Mateo estaba relacionada con una foto que subió a sus redes sociales mostrando las calles de Oviedo vacías durante las fiestas.

"Me reitero en las declaraciones que hice el pasado 21 de septiembre", ha dicho Díaz, quien ha insistido en que el concierto del 19 de septiembre --con las actuaciones de Dani Fernández y Viva Suecia-- era "el más largo" en un día laborable y, ante el riesgo de que se alargase el concierto más de la hora establecida, se instó a la productora a cancelar alguna actuación para cumplir con el horario. "Las medidas fueron eficientes y el concierto finalizó dentro del horario", ha argumentado.

Por su parte, la edil socialista Sonia Fidalgo ha defendido que sus declaraciones "no se atienen a la verdad", ya que el concierto comenzó a las 20.30 horas con el concierto de Javi Robles, contratado como telonero de Dani Fernández. Su concierto acabó a las 21.00 horas y el escenario estuvo vacío hasta las 21.30 horas, tiempo en el que debería haber actuado Isaac Corrales hasta la entrada de Dani Fernández. El recital de Dani Fernández terminó a las 23.00 horas, y de 23.00 a 23.45, tiempo en el que el DJ cancelado debería haber actuado, el escenario volvió a estar vacío hasta que a las 23.45 comenzó Viva Suecia, tal y como estaba previsto. "Los tiempos no variaron", ha defendido Fidalgo, preguntando si esta cancelación tenía "algo que ver" con la foto que colgó el DJ e influencer ovetense un día antes de su actuación, en la que mostró una calle del Oviedo Antiguo con luces de San Mateo vacía por la noche.

"No sigo lo que dice ese señor desde 2020, no sé de qué foto me habla", ha zanjado Díaz.

EL ÉXITO DE SAN MATEO ES "INDISCUTIBLE" PARA EL ALCALDE

En el primer pleno municipal después de las fiestas locales, el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ha preguntado al Equipo de Gobierno si hay margen de negociación para pactar un modelo distinto de San Mateo e incorporar "otras opiniones" que "enriquezcan" el planteamiento municipal.

En esta ocasión fue el alcalde, Alfredo Canteli, quien contestó al edil de IU, asegurando que "siempre se puede hablar", pero que el PP tiene claro cuál es el modelo festivo que quiere. "El éxito es indiscutible", ha asegurado, remarcando que el PP defiende desde el anterior mandato un cambio en el modelo porque no estaban de acuerdo con los "chiringuitos dados a dedo". Ahora, ha remarcado, se hace un sorteo ante notario. "Puede gustar más o menos, pero es el modelo que dijimos que íbamos a traer", ha remarcado.

El primer edil ha salido en defensa de este modelo ante las críticas, asegurando que quien ponga en duda el éxito de las fiestas este año, "no estuvo". "Las pateé de mañana y de noche todos los días", ha asegurado.