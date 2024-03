La FSA respalda a la Ejecutiva Federal en sus posición sobre el 'caso Koldo' y exige tolerancia cero con la corrupción

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana ha mostrado este lunes su respaldo a la Comisión Ejecutiva Federal en las posiciones que ha venido adoptando con respecto al conocido como 'caso Koldo' con la petición de la dimisión del ex ministro, José Luis Ábalos.

Así lo ha manifestado el secretario de la FSA y presidente del Principado, Adrián barbón, en rueda de prensa durante la celebración de la Ejecutiva.

"Somos muy claros, aunque es verdad que parece ser que en el sumario no figura ni como imputado ni como investigado tan siquiera y por tanto no hay una implicación directa del ex ministro Jose Luis Ábalos entendemos que dada la cercanía especial entre Koldo y Ábalos necesariamente tiene que haber medidas ejemplarizantes y por eso se pide su dimisión", ha indicado Barbón, que ha manifestado que la FSA respalda a la Ejecutiva Federal en esta posición.

Adrián Barbón ha reiterado que desde el PSOE existe una posición de "tolerancia cero contra la corrupción" y ese es para los socialistas un elemento clave.

COMPENSACIONES POR EL RETRASO EN LOS TRENES AVRIL

Por otra parte Adrián Barbón ha vuelto a reiterar que el Principado exigirá compenaciones al Ministerio por el nuevo retraso en la llegada de los trenes Avril, una cuestión que el secretario de la FSA ha indicado ha sido analizada durante la Ejecutiva de este lunes.

"El ministro había comprometido que entrarían en funcionamiento el 31 de marzo. Esa era la fecha que había dado oficialmente el en su visita a Asturias y no sabemos a día de hoy cuál va a ser la fecha real de la llegada de los mismos. Lo que sí tenemos claro es que por ahora el ministerio y la propia Talgo reconoce que ha tenido problemas en la ejecución del contrato", ha indicado Barbón.

Así ha incidido en que lo primero que trasladan al Ministerio es que "desde luego Asturias está harta" y también lo está el Gobierno asturiano que "no quiere más retrasos, ni quiere anuncios que luego generen frustración en la gente".

"Sabemos que el equipo ministerial actual lleva pocos meses y por tanto no es responsable de un contrato que viene desde la etapa de Rajoy", ha dicho Barbón, que ha indicado que no obstante la FSA va a respaldar "completamente las posiciones del gobierno de Asturias de ir a esa negociación el jueves con el secretario de Estado a exigir compensaciones".

ELECCIONES EUROPEAS

Otra de las cuestiones abordadas en la reunión de la Ejecutiva de la FSA ha sido la cita con las elecciones europeas y la importancia de la misma. Adrián Barbón ha indicado que si el Diputado de Asturias al Parlamento Europeo Jonás Fernández "quiere continuar, va a contar con su apoyo personal".

"Se lo he dicho al propio Jonás, he tenido una conversación con él al respecto porque hablamos de muchos temas y ese planteamiento está ahí. Quién hace la lista europea lógicamente es la Comisión Ejecutiva Federal, y tiene que haber un proceso participativo de la militancia. Creo que Jonás Fernández ha hecho un excelente trabajo, desde luego ha estado encima de todos los asuntos asturianos, esta comisión ejecutiva está contenta por el trabajo que ha venido desarrollando y yo particularmente como secretario general y presidente he encontrado siempre en él un apoyo fundamental a las posiciones de Asturias", ha dicho Barbón.