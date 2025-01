La Fundación de Cultura estrenará su canal de TikTok con la promoción del patrimonio escultórico gijonés

El cantante Igor Paskual es el impulsor del proyecto 'Españarte'

GIJÓN, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este viernes el proyecto 'Españarte' con el que se quiere promocionar y difundir el patrimonio escultórico del concejo gijonés.

A través de vídeos en el nuevo perfil de TikTok de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) se hará un recorrido por las principales piezas escultóricas del concejo, para acercar este patrimonio a la ciudadanía. De igual forma, ha avanzado que continuará en este año el programa de limpieza y restauración del patrimonio escultórico iniciado en 2024.

Así lo ha indicado López Moro, durante la presentación en el Consistorio gijonés, acompañada del responsable de 'Españarte', Igor Paskual, más conocido por su faceta como cantante, y del director de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), Aitor Martínez.

Paskual, por su lado, ha resaltado que Gijón cuenta con "un gran museo al aire libre que hay que contar". También ha explicado que, pese a que se ha dedicado profesionalmente a la música, como historiador del Arte que es, en sus giras aprovecha para grabar vídeos y acercarse al patrimonio artístico de las ciudades.

En el caso de 'Españarte', ha señalado que empezó hace un par de años con este proyecto. Ha indicado, también, que se trata de vídeos "muy breves, muy sencillos", pensados para gente que no sabe "absolutamente nada" de arte, pero también para quien tenga conocimientos. Mensajes que van también dirigidos a la población joven, según el músico.

Al tiempo, ha avanzado que a partir de la semana que viene arrancará este proyecto con el Elogio del Horizonte, que, para él, marcó no solo un impacto visual positivo si no otra forma de ver la ciudad. Para Paskual, el futuro de Gijón o es cultural o no será"

Martínez, en su caso, ha incidido en que nada mejor que poner en relieve el patrimonio escultórico de la ciudad para arrancar el canal de TikTok de la FMC.

Este ha incidido en que Gijón cuenta con más de 90 piezas catalogadas, lo que supone un "reto" para conservarlo y realizar labores de mantenimiento y también una inversión.