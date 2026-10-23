Garamendi pide "moderación" ante el 29N y contrapone el clima político con el espíritu de los Premios Princesa

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, atiende a los medios en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha apelado este viernes a la moderación en el debate político de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha hecho un llamamiento al entendimiento común.

En unas declaraciones a los medios en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, hasta donde se ha desplazado para asistir esta tarde a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, Garamendi ha lamentado que la "radicalidad" esté presente en la precampaña. "A nosotros nos gusta la moderación, nos gusta que la gente exponga sus ideas", ha dicho, para después resaltar que la moderación es la base de la convivencia y la base para que "todo funcione".

Tras las elecciones, el presidente de la CEOE espera que "la moderación se imponga" y "todos" trabajen por poner a España "mejor". En este sentido ha indicado que la celebración de los Premios Princesa en Asturias "llama a la reflexión" a toda la sociedad sobre las cosas que unen a las personas, que son más que las que dividen. "Hoy es la lección para ver si nos calmamos un poco todos y nos damos cuenta de que trabajando en común e intentando buscar reflexiones comunes, pues llegamos mucho más lejos", ha razonado.