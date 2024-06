La Gira Vibra Mahou by Mad Cool volverá a Gijón este fin de semana

Cartel Vibra Mahou by Mad Cool

GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá este fin de semana el segundo concierto en Asturias de la Gira Vibra Mahou by Mad Cool, un tour que, por cuarto año, lleva a bandas nacionales e internacionales a salas de distintos rincones de España con un total de seis conciertos. Tras el paso por la sala Albéniz de Airbag y Lucy el pasado mes, le llega ahora el turno a Zetazen, Nikone y Xavi Fornaguera, que actuarán en la sala gijonesa este viernes 14 de junio.

Zetazen y Nikone estarán presentes con su rap en dos conciertos en Gijón el 14 de junio en Gijón y en Valencia el 20 de junio (Loco Club). Zetazen ha consolidado su posición como una de las voces más influyentes del género urbano, componiendo temas con los que consigue conectar con el público.

Por otro lado, Nikone, comparte con el primero sus orígenes madrileños. El encargado de telonear a ambos será el ganador de la pasada edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, Xavi Fornaguera. El cartel completo de artistas lo han formado: Airbag, Nothing But Thieves, Zetazen, Nikone, Lucy, Patricia Lint y Xavi Fornaguera.