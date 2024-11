El Gobierno aprueba en el Debate del Estado del Municipio su 'Plan Llave' en contra de los grupos de Izquierda

La Corporación gijonesa aprueba por unanimidad reclamar la reapertura de la Autopista del Mar y un Plan de Salud Mental

GIJÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Debate del Estado del Municipio de Gijón ha evidenciado este jueves aún más las diferencias entre el modelo de acceso a la vivienda impulsado por el Gobierno local a través del 'Plan Llave' y el de los grupos de izquierda, que ven prioritario que sean de protección pero en régimen de alquiler y no venta, además de que tengan que ser bajo gestión pública.

En este contexto, el Equipo de Gobierno, formado por Foro y PP, han sacado adelante su propuesta conjunta del 'Plan Llave', que posibilitará la construcción de 500 viviendas en este mandato en suelo municipal, la mitad en alquiler a precio asequible, gracias al voto a favor de Vox y del concejal no adscrito, Óliver Suárez.

En la propuesta de Foro y PP, se insta también al Gobierno del Principado de Asturias, respetando las competencias que legalmente le corresponden y sin perjuicio de la necesaria tramitación del procedimiento legal y/o reglamentariamente aplicable, a colaborar en la ejecución de este proyecto a través de un modelo homólogo al que se está llevando a cabo en el proyecto del antiguo solar de Peritos, en Gijón, o en el Ayuntamiento de Siero, a través de la financiación del Plan Estatal de Vivienda.

En este sentido, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha apostado por un modelo combinado donde alquiler y venta permitan un acceso a la vivienda al máximo número de personas. En la misma línea se ha expresado el PP, que ha considerado "indispensable" la colaboración público - privada.

Frente a ello, el portavoz de IU - Más País - IAS, Javier Suárez Llana, ha advertido de que el Principado no va a reasignar fondos de las ayudas al alquiler para dárselos a empresas para construir viviendas. En cuanto al modelo de Peritos, ha aclarado que fue un proyecto del mandato pasado del PSOE, pero no de IU. Aún así, se ejecuta para no perder fondos europeos.

Ha propuesta, por contra, ceder suelo de titularidad pública. A mayores, ha animado a explorar otras opciones como la colaboración público - comunitaria. Podemos, por su lado, ha recalcado que Gijón no necesita vivienda de lujo en el 'solarón' ni hacerle negocio a las constructoras.

El PSOE, por su lado, ha defendido su propuesta de Pacto Social de la Vivienda y se ha posicionado en contra del 'Plan Llave', al pensar que está equivocando las prioridades, que deben ser, a su juicio, alquiler a precio asequible.

AUTOPISTA DEL MAR

Por otra parte, se ha aprobado otra propuesta conjunta de Foro y PP, en este caso por unanimidad, para instar al Gobierno regional a adoptar las medidas necesarias para la reanudación de la Autopista del Mar Gijón - Nantes, mediante la implicación del Gobierno de España y el resto de agentes relacionados con la misma.

También por unanimidad se ha aprobado la propuesta de Foro y PP para impulsar la transformación de los terrenos de la antigua Mina La Camocha en un nuevo parque empresarial.

La propuesta incluye elaborar un estudio que determine la situación jurídica de los terrenos, los elementos patrimoniales existentes y qué áreas de especialización económica podrían tener mejor encaje en este entorno periurbano. Estas serán, en todo caso, actividades empresariales limpias y con elevados parámetros de sostenibilidad.

En materia económica también, se ha aprobado, a propuesta de Foro y PP, con el rechazo de Podemos e IU y la abstención del PSOE, expresar la voluntad del Pleno en favorecer el tejido empresarial de la ciudad, con medidas como la agilización de trámites administrativos, la disponibilidad de equipamientos e instalaciones, así como acompañamiento y asesoramiento especializado.

SALUD MENTAL

Vox, por su lado, ha logrado que se aprobaran varias de sus propuestas, la primera encaminada a reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al Gobierno regional un compromiso "firme" con las infraestructuras pendientes de Gijón: Vial de Jove, accesos al Puerto de El Musel, Plan de Vías, Estación Intermodal, Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), Autopista del Mar (Gijón-Nantes Saint Lazare) y AVE.

De igual forma, se ha aprobado la propuesta de Vox para realizar un estudio dirigido a valorar las causas más comunes de cierres de empresas y bajas de autónomos en Gijón, a fin de implementar políticas para revertir la tendencia negativa registrada este último año.

Por último, Vox ha logrado aprobar instar al Gobierno local a impulsar urgentemente las políticas que mejoren la situación de la salud mental en el municipio de Gijón.

Si bien esta propuesta ha salido adelante con el voto en contra de la izquierda, la Corporación gijonesa sí ha aprobado, por unanimidad, una de IU en la que el Pleno reafirma su compromiso con la salud mental como un derecho fundamental y se compromete a impulsar y crear el primer Pacto de Ciudad sobre la Salud Mental.

Para ello, se establecerá un grupo de trabajo participativo con actores políticos, sociales, profesionales de la salud mental y entidades de interés. También se insta al Principado a un aumento de los recursos económicos y humanos destinados a la salud mental, la mejora de los servicios de atención y la puesta en marcha de medidas específicas para reducir los índices de suicidios en la comunidad.

A nivel municipal, el Gobierno promoverá campañas de sensibilización y educación comunitaria que visibilicen la importancia de la salud mental y fomenten la prevención desde edades tempranas, además de establecer una colaboración activa entre áreas municipales para incorporar la salud mental como eje transversal en las políticas públicas locales.

Podemos, por su lado, ha sacado adelante su propuesta para instar al Gobierno local a cumplir con la Ordenanza Municipal del Uso de la Llingua Asturiana y aplicar las medidas del Plan de Normalización Llingüística 2024-2027. La iniciativa ha contado con los votos a favor de Podemos, Foro, PSOE e IU y en contra del resto.

También ha logrado aprobar una propuesta para seguir avanzando en políticas públicas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a aquellos colectivos con mayores dificultades.

VIAL DE JOVE

El PP, por otro lado, se ha quedado solo en su propuesta para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar y ejecutar, a la mayor brevedad posible, los accesos rodados al puerto de El Musel a través de los túneles de Aboño. Se pedía, asimismo, valorar como alternativa al diseño presentado por el Principado, un trazado que discurra por la carretera de la Reguerona. En este caso, el PP ha votado a favor, en contra Foro, IU, Podemos y concejal no adscrito, y se han abstenido PSOE y Vox.

La propuesta ha concentrado críticas de muchos grupos por salirse del consenso político y social en torno al vial de Jove. "La situación no está para juegos de trileros o protagonismos", le ha recalcado Podemos a un PP que ha pedido valorar todas las alternativas posibles, "sin querer imponer ningún proyecto".

Foro, por su lado, ha advertido de posibles afecciones importantes a la depuradora de la zona, si bien tampoco considera que haya capacidad para una vía de estas características como las que precisa la alternativa del vial de Jove.

En el Pleno tampoco han prosperado propuestas como la de Podemos para destinar la totalidad del 'solarón' a parque. En este caso, el Gobierno local ha dejado claro el rechazo de Gijón al Norte a que renunciar a las plusvalías generadas pero ha sostenido que se creará el gran parque que coserá el Centro con la zona Oeste. "Lo mejor es acercarse a lo posible, que a lo ideal", ha remarcado.

Otras propuestas no aprobadas están relacionadas con la falta de aparcamientos, la zona rural, el III Plan de Infancia y Adolescencia, la progresividad fiscal o la contaminación.