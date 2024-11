El Gobierno de Asturias lanza una campaña para aumentar el número de personas que colaboran en la acogida de menores

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Buscamos todo tipo de familias acogedoras' es el eslogan de la campaña de publicidad institucional que el Gobierno de Asturias lanzará mañana para aumentar el número de familias de todo tipo que colaboran en la acogida de niñas, niños y adolescentes tutelados.

En 2023, en Asturias hubo 799 menores bajo esta figura de protección y se llevaron a cabo 51 acogimientos en familia ajena.

El objetivo es concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre su importancia, ya que, además de ser un derecho, es prioritario al acogimiento residencial y el mejor sistema para minimizar el daño que ocasiona a estos menores las situaciones de desprotección previas a la separación de su familia biológica.

Hay niñas, niños y adolescentes que por diferentes motivos no pueden vivir en sus propias familias, son tutelados y necesitan crecer y desarrollarse en un ambiente adecuado hasta que la reintegración familiar o, en otros casos, como paso previo a la adopción. El acogimiento es una alternativa para muchos de ellos, han recordado desde el Principado a través de nota de prensa.

Este sistema ofrece un ambiente familiar de manera temporal o permanente y pueden solicitarlo familias de todo tipo cuyos miembros sean mayores de 30 años. El acogimiento temporal tiene carácter transitorio y está dirigido principalmente a niñas y niños hasta los 6 años, en tanto sus propias familias superan sus dificultades o, si esto no fuera posible, de forma previa a la adopción. El permanente es una alternativa cuando no es posible la reincorporación familiar y los menores no son susceptibles de adopción por distintas circunstancias.

La campaña, que se realiza en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, será trilingüe (castellano, asturiano y gallego-asturiano) y estará compuesta de distintas piezas: redes, spots en la televisión autonómica, cuñas de radio, mupis, banners, anuncios en prensa y autobuses. También se distribuirán folletos y carteles informativos en numerosos centros. Finalizará el 8 de diciembre, aunque seguirá presente en radio como recuerdo hasta final de ese mes.