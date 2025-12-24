El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo a los ex presidentes asturianos Marqués, Areces y Trevín

Archivo - Sede de Presidencia del Principado - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo a los expresidentes de Asturias Sergio Marqués (PP), Vicente Álvarez Areces (PSOE) y Antonio Trevín (PSOE). Los Reales Decretos de concesión han sido publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.

Con esta distinción, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado la trayectoria de los mandatarios asturianos en la defensa de la autonomía, el fortalecimiento de los servicios públicos y el progreso económico y social de la región.

"La Gran Cruz simboliza un gesto de justicia histórica y de gratitud democrática hacia tres presidentes que contribuyeron de forma decidida a construir la Asturias moderna, cohesionada y abierta de hoy", ha señalado en una nota de prensa, resaltando su compromiso con el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la estabilidad institucional.

Lastra ha dedicado también unas palabras a las familias de los expresidentes, destacando la dimensión humana del reconocimiento y su carácter de homenaje a "quienes compartieron sacrificios y renuncias en favor del servicio público".

"Asturias se reconoce en su legado, su lealtad institucional, su impulso a la autonomía asturiana y su compromiso social. Esta condecoración simboliza ese orgullo compartido. De este modo, la Delegación del Gobierno en Asturias reafirma su voluntad de seguir trabajando junto al Gobierno del Principado y sus instituciones en favor del progreso, la cohesión social y la igualdad de oportunidades", concluye la nota de prensa.

En un mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales, el presidente del Principado, Adrián Barbón, recuerda a los tres expresidentes autonómicos, surayando que 2025 ha sido un año de homenajes y recuerdos con la celebración del 30 aniversario de la elección de Marqués como presidente en la Junta General, la dedicación de espacios públicos en su memoria, como la calle del Consejo Consultivo en Gijón, el dique de los Cubos de la Memoria en Llanes para Trevín y un paseo en Gijón para Álvarez Areces, este último durante el mandato de la socialista Ana González.

Barbón ha destacado que la condecoración otorgada por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y previa deliberación del Consejo de Ministros, "es un gesto de enorme valor" que honra la memoria y trayectoria de quienes precedieron su mandato, reconociendo su compromiso, trabajo y aportación al desarrollo de Asturias.

Recuerda también que, desde su llegada a la Presidencia en 2019, se ha impulsado la galería de retratos de los expresidentes, se han dado nombre a salas de Presidencia y se ha consolidado el tratamiento vitalicio de presidente a los exmandatarios, como muestra de reconocimiento institucional y humano.

"Honrar su memoria es también honrar la historia de Asturias", concluye en su publicación.