El Gobierno logra dar de paso al IBI diferenciado con el apoyo de Podemos-Equo a las Ordenanzas Fiscales

Publicado 17/10/2019 15:37:58 CET

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha destacado este jueves que se ha votado favorablemente al proyecto de Ordenanzas Fiscales del Gobierno, con algunas modificaciones pero que no modifican en nada a lo sustancial del texto normativo propuesto, para lo que han contado con el apoyo de Podemos-Equo.

En este sentido, PSOE, IU, Podemos-Equo han votado a favor, mientras que el resto, Ciudadanos, Foro, PP y Vox lo han hecho en contra. Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio, esto demuestra que las fuerzas de izquierdas pueden consensuar políticas.

Incluso ha recalcado que se logró un acuerdo sobre las Ordenanzas Fiscales y un compromiso para abordar con seriedad el presupuesto, "sin líneas rojas, ni chantajes".

En las Ordenanzas Fiscales, que se llevarán al Pleno del próximo lunes, se ha dado de paso la implantación del IBI diferenciado, con un tipo del 0,79, y no el de 0,90 propuesto por Podemos-Equo.

Sí que han cedido a otras propuestas de Podemos-Equo, como es el mantener la bonificación para la tarjeta de la ORA para residentes o la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos y algunos pequeños ajustes en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Entre los cambios que se aprueban en las Ordenanzas, además del IBI diferenciado, está un incremento medio del 4,7 por ciento del Patronato Deportivo Municipal, a excepción de las escuelas deportivas, que pasarán de un pago anual de 25 a 40 euros.

Otra de las tasas que sube será la de basuras, que pasará de 63 a 69 euros al año, además de haber subidas en la del agua. En el caso de Emtusa, se extenderá la gratuidad a menores hasta los 16 años y se rebajará el bonobús. Entre las enmiendas presentadas, también se ha aprobado que la bonificación del 100 por ciento en la viñeta será para vehículos históricos y de más de 30 años.

Pineda ha matizado, eso sí, que la negociación presupuestaria estará abierta a todos los grupos municipales. En este sentido, ha apuntado que no van a renunciar a convencer a otros grupos para que apoyen su proyecto presupuestario.

Y en respuesta a la crítica de Ciudadanos, ha remarcado que no se inicia ningún gobierno "tripartito", pero la preferencia del PSOE es siempre hacer políticas de izquierdas y por eso se cuenta primero con partidos de este ámbito político. Todo ello sin renunciar a poder llegar a acuerdos con otras formaciones.

NO AL MODELO DE RENTA SOCIAL

Ha insistido en que hay un compromiso de hacer una negociación seria, de abordar cambios en servicios sociales, aunque ha adelantado que el modelo de la Renta Social del Gobierno de Foro "no es el nuestro".

En cuanto a las escuelas infantiles, ha reconocido que se habló de la posibilidad abordar cuestiones organizativas y de mejora, pero no de gratuidad. Pineda ha señalado que intentarán mantener la fecha del debate presupuestario para el 4 diciembre.

Preguntada por las bonificaciones sociales a colectivos desfavorecidos, ha adelantado que si bien era complicado aceptar la enmienda de Podemos-Equo para vincularlo al IPREM, estudiarán un sistema a través de la tarjeta ciudadana.

Al margen de esto, se han aprobado dos modificaciones presupuestarias, una para destinar dinero del remanente a amortización de deuda, por importe de 10,8 millones de euros, al no contar con tiempo disponible para acometer más inversiones financieramente sostenibles, y otra para aumentar el convenio con la organización de la Semana Negra en 50.000 euros, lo que hace un total de 150.000 euros.

En el primer caso, solo Ciudadanos se ha abstenido, mientras que en el segundo, PSOE, IU-IAS, Podemos-Equo han votado a favor, en contra Foro, Ciudadanos y Vox y el PP se abstuvo con reserva a Pleno.

VINCULADO A NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

En el caso de Podemos, su portavoz, Yolanda Huergo, ha festejado que se haya dado luz verde a una fiscalidad "progresiva y progresista" y de ahí el voto favorable de su grupo municipal. Ha indicado, por ejemplo, que pese a que no saliera adelante un IBI diferenciado mayor, por responsabilidad con la ciudadanía votaron a favor, aunque sí hay bonificaciones aprobadas que beneficiarán a los ciudadanos y que no estaban en el proyecto inicial del PSOE.

Huergo ha vinculado esta aprobación con las próximas cuentas municipales. Es por ello, que ha apostado por sentarse a hablar "inmediatamente" de los presupuestos, a lo que ha remarcado que observan una buena predisposición del Gobierno local a negociarlos.

Según esta, más allá de poner encima de la mesa temas que preocupan, Podemos pondrá el énfasis en su negociación especialmente en los servicios sociales, como su reordenación o lo que tenga que ver con la Renta Social, cuestiones referente a las escuelas de 0 a 3, mejoras en el SAD y en empresas municipales para garantizar su viabilidad.

PACTO DEL "TRIPARTITO"

El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo ha señalado que la votación de este día ha confirmado el acuerdo entre el Gobierno local y Podemos-Equo, a lo que ha incidido en que hay "muy pocas" modificaciones con respecto a los planteamientos iniciales del Equipo de Gobierno.

Ha lamentado, en este sentido, que se va instaurar el IBI diferenciado. Y aunque no se ha tocado el tipo, algo que proponía Podemos-Equo, va a afectar a la actividad económica y al empleo, como lo prueba que el Gobierno excluyó a la industria.

A su juicio, el PCTG , la Feria de Muestras y el sector hotelero serán los más afectados. Ha insistido, asimismo, que implantar este impuesto se basa en planteamientos ideológico frente a los intereses de la ciudad, que son prioritariamente el empleo y la actividad económica.

A su juicio, lo curioso es que se tienen de progresistas unos impuestos que va en contra de empleo y la actividad económica. "Esto no grava a los ricos", ha asegurado, para argumentar luego que el IBI solo grava un inmueble a partir del valor que le da el catastro. Se va a dar la paradoja, a su juicio, de que una empresa pague un IBI distinto que otra en función al uso que dé a las oficinas. Por todo, ha opinado que se penaliza la actividad económica y se resta competitividad al PCTG.

Sobre amortizar más de 10 millones de euros de deuda, ha incidido en que cada año sobra dinero, ya que el Ayuntamiento es "incapaz" de ejecutar el presupuesto, a lo que ha añadido que se presupone que habrá mayores ingresos en 2020 como es por el repunte de la Construcción o elfin las restricciones del Plan Económico, con lo que no sería necesario aumentar los impuestos.

Para Pérez Carcedo, no ha habido ningún tipo de transparencia en la negociación con Podemos y ha sospechad de un pacto para los presupuestos. No dan nada por cerrado y seguirán abiertos al diálogo de cara a los presupuestos de 2020, no obstante, según Pérez Carcedo. Pese a ello, ha opinado que hay un "pacto cerrado" de Ordenanzas Fiscales y Presupuestos con Podemos, por lo que ven difícil un acuerdo con Ciudadanos.

Por parte del PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja ha opinado que en la Comisión de Hacienda se ha consolidado "la crónica de un pacto anunciado" entre PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón.

Ha señalado, asimismo, que el PP siempre ha tendido la mano al Gobierno local pero no ha habido una voluntad de este de negociar las Ordenanzas Fiscales. "Hemos peleado, sin resultado alguno, por bajar los impuestos a los ciudadanos", ha defendido, al tiempo que ha tildado de "tomadura de pelo" que no se incluyera la enmienda presentada por los 'populares' respecto a la plusvalía, el impuesto de actividades económicas o el IBI, por ejemplo.

Ha lamentado, en este sentido, el "afán recaudatorio" de un Gobierno que prácticamente "nos va a cobrar por respirar", ha exagerado. A su modo de ver, hay un problema de ejecución pero no de ingresos en el Ayuntamiento, por lo que no hay motivo para querer recaudar más.