El Gobierno quiere aportar este miércoles "certezas" a las profesionales de la enseñanza de 0-3 años

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, la socialista Lydia Espina, ha informado que tiene previsto participar este miércoles en una reunión con trabajadoras de la enseñanza de 0-3 años con el objetivo de "darles las mayores certezas" tras las dudas que han surgido en el colectivo a raíz de la ley que se está tramitando para impulsar una red autonómica de ese tramo. Existe una convocatoria de huelga para este viernes 28 e junio.

"Lo que queremos es llegar al mayor consenso para dar la mayor estabilidad en un proceso lo más estable posible y darles las mayores certezas a estas trabajadoras", ha dicho Espina en la sesión plenaria de este martes, donde ha sido interpelada por la diputada del PP Gloria García y preguntada por la parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

"Lo que no podemos hacer, eso también es cierto, es engañarlas y decir que las vamos a estabilizar, porque sabe que eso no es posible", ha advertido Espina. No obstante, ha indicado que se les comunicará que se estudian todas las posibilidades legales para darles las mayores certezas, mediante "un proceso selectivo que reconozca sus especiales circunstancias".

Espina ha indicado que era conocedora desde el principio que el proyecto de una red autonómica de 0-3 años iba a tener dificultades. "Vamos a escuchar a todas las a todas las personas que lo conforman y a intentar llegar al máximo posible de acuerdos", ha comentado.

La diputada del PP Gloria García se mostró muy crítica con la gestión de Espina, no solamente en lo que se refiere a la ley de la red de 0-3 años. Ha pedido explicaciones por las manifestaciones, encierros y convocatorias de huelga en el sector educativo asturiano.

Al respecto, Espina ha defendido su labor en el tiempo que lleva en el cargo, también en lo que se refiere a infraestructuras. Además ha solicitado el apoyo para las propuestas del Principado en reivindicaciones que venían realizando los sindicatos, como la desburocratización o la reducción a 23 horas de docencia en lo que supondrá "la inversión en materia laboral más alta de la historia en materia de educación".