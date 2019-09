González reta a la oposición a que diga si quieren hacer algo más respecto a la propuesta del Grado de Deporte

Publicado 27/09/2019 13:17:31 CET

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha dejado claro este viernes que la propuesta presentada por el Ayuntamiento gijonés, bajo el mandato anterior de Foro, para que la ciudad albergue el Grado de Deporte, sigue "viva", a lo que ha insistido en que "no hemos cambiado ni una coma". "No lo he puesto en duda", ha añadido.

"Decide el rector", ha remarcado a la oposición. Así lo ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación antes de inaugurar la feria agroganadera 'Agropec' en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con relación al informe de la Universidad de Oviedo que indica que el coste de implantar este grado universitario en el campus de Gijón, de tener que construir nuevas instalaciones, sería diez veces más costoso que hacerlo en el de Mieres.

En este sentido, ha retado a la oposición a que si quiere que haga alguna gestión o una nueva propuesta a la Universidad que lo digan. Ha ironizado, a este respecto, con que si dicen que ofrezca siete millones de euros, "pues no los tengo".

Ha explicado, unido a ello, que la propuesta inicial presentada incluía el que la Universidad pudiera usar las instalaciones deportivas "de Este a Oeste", ha recalcado, así como aportar el Ayuntamiento un millón de euros en cuatro años y que las clases se impartieran por las tardes.

Sobre el informe económico de la Universidad, ha apuntado que con base a este, el coste de implantar los estudios en Gijón se reduciría a 1,5 millones de euros, en vez de diez millones, si se pudieran usar las instalaciones de la Laboral que la institución académica considera necesarias, y que son, ha recalcado, propiedad del Principado.