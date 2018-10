Guillermo Martínez pide no lanzar especulaciones sobre el accidente de autobús de Avilés hasta tener datos certeros

Publicado 03/09/2018 17:08:55 CET

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha abogado por no entrar en especulaciones sobre el accidente de autobús de Avilés de este lunes, que por el momento ha dejado 5 fallecidos y 16 heridos.

A través de unas declaraciones distribuidas por el Principado, Martínez ha pedido no entrar en especulaciones y centrar todos los esfuerzos en la investigación. Así, ha insistido en no realizar hipótesis hasta no tener "datos certeros". Por otro lado, Martínez ha recordado que hace años que no hay un accidente de consecuentes tan graves.

El autobús de viajeros impactó frontalmente contra un pilar de un viaducto en la variante de Avilés. Hasta ahora, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha informado de que al menos hay cuatro fallecidos. Aún no ha trascendido el número de heridos, aunque todo a punta a que será importante por la violencia del impacto.

El accidente ocurrió a las 13.40 horas en la variante de Avilés, en dirección Gijón, en la AI-81, cuando un ALSA que cubría la línea Cudillero-Avilés-Gijón se empotró por causas que se desconocen, en una columna de hormigón.