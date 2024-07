"Es una historia de éxito", dice la alcaldesa sobre el Tsunami Xixón Festival

Los organizadores del evento aseguran que es la edición "más ambiciosa"



GIJÓN, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha resaltado este viernes, respecto al Tsunami Xixón Festival 2024, el que una empresa gijonesa apueste por un evento de este nivel, a lo que ha remarcado que es "una historia de éxito", que siguen batiendo récords, como el próximo domingo el concierto de Scorpions.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, acompaña del subdirector de Bring The Noise, David Méndez, en la presentación del Tsunami Xixón Festival 2024, que se celebrará desde este viernes al próximo domingo en el parque de los Hermanos Castro, cuando actuará la mítica banda Scorpions.

Moriyón ha asegurado, unido a ello, que el Ayuntamiento seguirá apostando por aquellos eventos respaldados multitudinariamente por la ciudadanía. Ha reiterado, por ello, su agradecimiento al esfuerzo de la organización y la apuesta por Gijón y que sea una empresa gijonesa.

Méndez, por su lado, ha destacado que se trata de la edición "más ambiciosa" del festival. Al tiempo, ha sostenido que están "muy contentos" con la colaboración público privada que hacen con el Ayuntamiento y la fusión hecha este año de Tsunami y Gijón Life, con lo que se va a poder escuchar, además de a Scorpions, a Estopa, Melendi. Ha animado, por ello, a la gente, a venir al Tsunami.

Por los escenarios se podrá ver, además, a: Bad Religion; Greg Graffin y los suyos; el inglés Yungblud; Royal Blood; Arde Bogotá; Alkaline Trio; Enter Shikari; Bad Nerves; The Last Internationale; Biznaga; Misconduct; The Mysterines; Amygdala, o Catalina Grande Piñón Pequeño, entre otros.