Un hombre se desorienta mientras realiza una ruta en Aller y pasa la noche en una cueva

Rescate en Aller. - SEPA

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha rescatado ileso a un varón que se desorientó haciendo una ruta de montaña en el concejo de Aller y tuvo que pasar la noche en una cueva.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 7:52 horas de este sábado. La alertante explicó que el varón había salido de ruta, junto a un perro pequeño, al Pico Torres el día antes y desde las 15 horas del viernes no tenía contacto con el mismo.

Posteriormente el propio afectado indicó que había pasado la noche en una cueva, estaba en un alto y no sabía por dónde bajar. De inmediato se movilizó por tierra al Grupo de Rescate.

Los rescatadores llegaron junto al afectado a las 10:24 horas. Aunque éste se encontraba bien, le suministraron ropa de abrigo y comida, antes de iniciar el descenso del punto en el que se encontraba.

Al parecer se desorientó descendiendo del Pico Torres. Para alcanzar la carretera rescatadores y afectado tuvieron que ir bajando con tramos de cuerda. Rescatadores y afectados alcanzaron la carretera a las 12:01 horas y tras acompañarlo hasta su vehículo en La Raya, los integrantes iniciaron el regreso a base a las 12:08 horas.