El HUCA participa en un estudio para evaluar de forma sistemática la experiencia de los pacientes en los hospitales

Bernabé Fernández y María Antuña - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha participado en un estudio liderado por el Hospital Universitario Valld'Hebron que ha permitido validar un conjunto de cuestionarios para evaluar de forma sistemática la experiencia de los pacientes en los centros sanitarios.

Los resultados de esta investigación, publicados recientemente en The Journal of Patient Experience, refuerzan la utilidad de estas herramientas para mejorar los servicios de salud con la opinión y las aportaciones de los usuarios, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El trabajo ha contado con la participación de once hospitales de diferentes comunidades y cerca de 4.000 pacientes. Además del HUCA, han colaborado centros de Cataluña, Andalucía y Madrid, lo que ha permitido validar estas herramientas en entornos asistenciales diversos.

La investigación se ha centrado en cinco cuestionarios de experiencia del paciente, conocidos como PREM (PatientReportedExperienceMeasures), relacionados con distintos procesos asistenciales: hospitalización convencional, atención en urgencias sin ingreso, cirugía mayor ambulatoria y consultas externas de adultos y pediatría.

A diferencia de las encuestas tradicionales, estos cuestionarios no se limitan a preguntar al paciente si está satisfecho con la atención recibida, sino que se centran en hechos y experiencias concretas. De este modo, permiten analizar cuestiones como el trato, la claridad de la información recibida sobre la enfermedad y el tratamiento, la accesibilidad a los servicios, la orientación dentro del hospital, la coordinación entre profesionales, el control del dolor, la intimidad, o la disponibilidad de información de contacto tras la atención.

El proceso de validación se desarrolló en distintas fases. Inicialmente, se realizó una evaluación de los cuestionarios mediante entrevistas y grupos de discusión con pacientes y familiares, con el objetivo de comprobar que las preguntas fueran claras, comprensibles y relevantes.

Las aportaciones de las personas participantes permitieron además incorporar nuevas preguntas relacionadas con la accesibilidad, la puntualidad de las visitas o la disponibilidad de información de contacto.

Posteriormente, los cuestionarios fueron sometidos a una validación en los 11 hospitales participantes mediante análisis estadísticos destinados a evaluar su fiabilidad y validez.

La participación del HUCA fue coordinada por el Servicio de Calidad y Seguridad del Paciente, con la colaboración de representantes de Investigación de Enfermería, de los servicios de informática para el soporte tecnológico y las telecomunicaciones, y de la biblioteca para la gestión documental y el apoyo bibliográfico.

El doctor Bernabé Fernández González, jefe del Servicio de Calidad y Seguridad del Paciente del HUCA, ha asegurado que "medir de forma sistemática la experiencia del paciente nos permite identificar aspectos de la atención que no siempre reflejan los indicadores clínicos. Saber si una persona ha recibido información comprensible, si ha percibido una atención coordinada o si sus necesidades han sido adecuadamente atendidas aporta información muy concreta para introducir mejoras en la práctica asistencial y evaluar posteriormente si esas mejoras funcionan".

"Este planteamiento facilita transformar la información aportada por los pacientes en datos susceptibles de ser utilizados en los procesos de evaluación y mejora de la calidad asistencial", ha añadido.