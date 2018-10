Ibarra considera que "se han saltado todos los límites" en el intento de boicot a Javier Fernández

Publicado 20/02/2018 19:11:05 CET

El expresidente de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha manifestado este martes que "se han saltado todos los límites" en el PSOE, después de que cargos del partido de Mieres y del sindicato SOMA pretendieran boicotear al presidente Javier Fernández en un acto en Mieres, este boicot se comentaba en una chat de grupo de whatsapp.

"Ya nadie está libre de cualquier arremetida, por muy brillante y honrada que sea su hoja de servicio al PSOE y a la democracia. Asumo el riesgo de fracasar, pero sin miedo a hacerlo, escribo lo que pienso que interesa a España en estos momentos tan delicados y complejos", sostiene Ibarra en defensa del presidente del Principado en un artículo publicado en el diario 'El País'.

También ha salido este martes a defender al jefe del ejecutivo el exdiputado nacional del PSOE por Asturias, Antonio Trevín, al escribir en su cuenta personal de Facebook: "Perdónalos Javier. No saben lo que dicen. Ni donde lo dicen".



El ex diputado ha recordado, con un texto en su red social, que "Mierenses en el Mundo" otorgó su medalla de oro al Presidente de Asturias, Javier Fernández, por su "destacada trayectoria política y su discurso moderado y conciliador".

"Perdónalos Javier, porque ellos que se jactan de representar las mejores esencias del nuevo PSOE, no saben lo que dicen. Ni donde lo dicen. No lo saben y no han leído o no han asimilado todavía el capitulo dedicado a la utilización de las redes sociales del nuevo reglamento socialista. Su objetivo es utilizar las redes "en base a principios de veracidad, respeto mutuo, participación constructiva y máxima concordia". Es decir, todo lo contrario a cómo las han utilizado", lamenta Trevín.

Dice Antonio Trevín de quienes participaban en el chat que "tampoco andan atentos a los criterios dictados por máximos responsables federales del partido, como José Luis Ábalos" y le recuerda a Javier Fernández que "con más de diecisiete años de liderazgo orgánico y casi seis de Presidente en Asturias, es ya uno de los representantes más significativos del histórico socialismo asturiano".

"Con todo, con toda la escandalera levantada por actuaciones tan poco respetuosas y constructivas, la mayoría de los socialistas asturianos agradecemos, el acierto de "Mierenses en el Mundo" al otorgarte el galardón. Y estoy seguro que la asistencia al mismo será de las más numerosa que se recuerde en entrega de dicha distinción. Será la mejor respuesta a los excesos de intolerancia y a los enfrentamientos gratuitos", concluye Trevín.

Las palabras de Antonio Trevín en su perfil de Facebook han sido compartidas ya por varios de sus contactos y aplaudidas por otros, entre ellos por la diputada socialista Carmen Eva Pérez.