Illa confía en que las nuevas medidas eviten que España llegue a una situación como la de Italia

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que las nuevas medidas adoptadas este martes por el Consejo de Ministros contra el coronavirus eviten que España sufra una situación similar a la de Italia, donde se han prohibido los desplazamientos en todo el país debido al crecimiento de casos de las últimas semanas.

"Estas medidas están encaminadas a no ir al escenario de Italia. Las estamos tomando en base a criterios de expertos y mirando a otros países europeos en situaciones similares aunque con diferencias, como Alemania y Francia. Con estas medidas, pensamos que podemos evitar llegar a un escenario como el italiano", ha comentado Illa en rueda de prensa.

Pese a su confianza en este nuevo paquete de iniciativas, el ministro ha reconocido que resulta "obvio" que va a continuar el incremento de casos "en los próximos días". "Vamos a tardar un tiempo en ver la efectividad de las medidas. Si tenemos que tomar medidas adicionales las vamos a tomar. Ahora mismo lo más importante es la protección de la salud pública", ha insistido.

Illa ha admitido igualmente que la lucha contra el coronavirus en España no será sencilla. "Esto va a ser duro, no va a ser fácil, pero tiene horizonte", ha proclamado, poniendo a China o Corea del Sur como ejemplos de países que pueden contener los casos tomando las resoluciones oportunas.

En este contexto, ha negado que haya desabastecimiento de fármacos en España por el coronavirus, pese a que "es verdad" que muchos medicamentos están hechos con componentes de productos provenientes de China: "La buena noticia es que en China la situación está evolucionando muy bien".

"MEDIDAS BASADAS EN SALUD PÚBLICA"

Illa ha reivindicado que estas iniciativas son "oportunas" y que cualquier nueva restricción o decisión se va a tomar siguiendo "los criterios de los expertos" y la "evidencia científica". Igualmente, ha señalado que va a continuar la coordinación con las comunidades autónomas y los organismos europeos, manteniendo la "coherencia" de las medidas, "siempre basadas en evidencia científica".

Por otra parte, el ministro ha defendido que "todas" las decisiones de las autoridades sanitarias se han producido en base a la "salud pública" y no a "ninguna otra consideración", en referencia a las críticas de la oposición por mantener, por ejemplo, las manifestaciones del 8M del pasado domingo, que reunieron a cientos de miles de personas en las calles de multitud de ciudades españolas.

"El criterio único es la protección de la salud pública. No hay ningún otro condicionante, de ninguna índole, ni económico ni de ningún otro tipo. Se hace en base a los criterios de expertos en salud pública. La situación mañana puede ser diferente a la de hoy, puede que tengamos que tomar medidas por la situación cambiante. Esto va a ser así hasta que no venzamos esta situación", ha advertido. En este sentido, ha resaltado que la decisión de suspender o no eventos como las Fallas se va a tomar con estos criterios. Esta tarde se producirá una reunión con las autoridades valencianas para analizar el escenario.

MONTERO: "HAY QUE ACTUAR CON PRUDENCIA"

La portavoz del Gobierno y ministro de Hacienda, María Jesús Montero, ha animado a "actuar con prudencia, determinación y transparencia, sin alarmismos innecesarios, con proporcionalidad". "La situación del coronavirus es dispar en nuestro país, hay focos que requieren actuación reforzada y otros sitios sin medidas de prevención. Las medidas son todas necesarias y sabemos que pueden resultar incómodas e incluso generar dificultades con muchas familias, como el cierre de colegios, pero las autoridades sanitarias adoptan estas medias de una manera reflexionada y consciente, siempre según la evidencia científica para preservar por encima de todo la salud de nuestros compatriotas", ha proclamado.

Montero ha apuntado que el coronavirus es "un desafío global" que va a requerir de "estrecha colaboración" entre todas las administraciones. "En clave interna, la colaboración entre distintos niveles está funcionando de manera muy satisfactoria, con diálogo muy fluido con las comunidades autónomas", ha agregado.

En este sentido, considera que el "éxito" de las medidas sanitarias contra el coronavirus estará en la coordinación del Sistema Nacional de Salud (SNS). "En España muchas veces no apreciamos lo que tenemos. Queremos poner en valor que contamos con una gran fortaleza, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que llega a todos los rincones de nuestro territorio", ha resaltado, destacando el "enorme esfuerzo" que están realizando tanto los servicios autonómicos como los profesionales de los centros sanitarios.

Los casos de coronavirus en España se elevan a 1.622, según el último balance del Ministerio de Sanidad, publicado a las 13 horas de este martes. Esto supone 418 positivos más que a las 18 horas de ayer. 35 personas han fallecido, 101 en UCI y 135 se han curado desde el inicio de la epidemia. Se han realizado más de 17.500 pruebas a personas para evaluar la presencia del virus.

Por comunidades autónomas, Madrid ya registra 782 casos, frente a los 577 del lunes. Le sigue País Vasco (195), La Rioja (144) y Cataluña (124), donde también han crecido mucho los contagios. Andalucía ya cuenta con 71 positivos registrados y Castilla y León con 56. Tras ellas, se sitúan Comunidad Valenciana (50), Castilla-La Mancha (39), Aragón (38), Canarias (25), Asturias y Galicia con 22, Baleares (13) y Cantabria y Navarra con 12. Murcia (9) y Extremadura (8) son las comunidades menos afectadas, mientras Ceuta y Melilla siguen libres de coronavirus.