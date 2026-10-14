Iniciadas las obras de construcción de una acera entre el Centro Polivalente de Valdesoto y Faes

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de construcción de una acera en la carretera SI-8, en Valdesoto, entre el Centro Polivalente y el entorno del CRA de Faes, a cuya licitación se presentaron cinco empresas. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.064.772 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, la actuación permitirá dar respuesta a una "demanda histórica" de los vecinos mediante la creación de un itinerario peatonal "seguro, accesible y continuo" en una zona con un importante tránsito de vehículos y personas.

La nueva infraestructura conectará el Centro Polivalente, construido en 2011, y la iglesia de San Félix con el entorno del CRA de Faes, el centro de salud, la farmacia y las instalaciones deportivas del Valdesoto Club de Fútbol, reforzando la conexión entre los principales equipamientos del núcleo.

El proyecto contempla la construcción de una acera de aproximadamente 600 metros de longitud, paralela a la carretera SI-8, de titularidad del Principado de Asturias, con un ancho útil general de 2,50 metros, salvo en aquellos puntos donde la proximidad de las edificaciones obligue a ligeros estrechamientos. Además, se repondrán los cierres y muros de las fincas afectadas por las obras.

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal, la actuación incluirá dos pasos de peatones elevados, así como la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales y drenaje, una red de abastecimiento y la preinstalación de alumbrado público y comunicaciones.

De forma paralela, la empresa distribuidora de electricidad ejecutará una canalización subterránea para modernizar la infraestructura eléctrica existente en la zona.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha explicado que se ha dado comienzo a una obra "muy demandada desde hace años", que suponía además "un compromiso" con los vecinos de Valdesoto.