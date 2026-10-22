Investigan a un vecino de Langreo por falsificar un documento para inscribirse en dos rallyes sin carnet

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Asturias. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de Langreo de 27 años como presunto autor de un delito de falsedad documental por simular un documento oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) para inscribirse en dos rallyes de velocidad y ampliar su licencia deportiva, pese a carecer de permiso de conducción en vigor.

El investigado presentó el documento ante la Federación Automovilística del Principado de Asturias (FAPA) con el objetivo de formalizar su inscripción en ambas pruebas y tramitar el cambio de su licencia de Piloto Restringido (PR) a la categoría de Piloto (P), dos procedimientos que requieren disponer de un permiso de conducción vigente, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias, comenzó el pasado 7 de septiembre, después de que la Jefatura Provincial de Tráfico comunicase la detección de un documento cuyo contenido no coincidía con la información de los registros de la DGT.

Previamente, la FAPA había solicitado a la Jefatura Provincial de Tráfico que comprobase la autenticidad de la documentación presentada para tramitar las inscripciones y la ampliación de la licencia.

Las pesquisas se prolongaron durante 23 días e incluyeron un análisis del soporte documental. Los agentes determinaron que se trataba de una simulación íntegra de un documento oficial de la DGT, elaborada mediante herramientas de edición digital para acreditar que el permiso de conducción del investigado se encontraba en vigor.

Durante la instrucción de las diligencias, los investigadores constataron que al implicado le constaba un amplio historial policial por conducir tras perder la vigencia del permiso por agotamiento de los puntos, así como una resolución administrativa que declaraba la pérdida de vigencia de su autorización para conducir.

Los agentes localizaron al varón e instruyeron las correspondientes diligencias en calidad de investigado. El documento y el informe pericial técnico han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Oviedo.