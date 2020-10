IU carga contra los responsables estatales de Industria por su actitud "injusta" con Asturias

"No nos puede volver a pillar el toro", dice Vallina a Barbón sobre la gestión en el ámbito educativo

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Ángela Vallina, ha aprovechado este miércoles su intervención en la segunda jornada del debate de orientación política para criticar al Ministerio de Industria y lamentar las consecuencias que sus políticas están teniendo en el Principado.

"IU forma parte de la coalición del gobierno de España, pero eso no nos impide decir que la actitud de los responsables gubernamentales con Asturias en materia industrial es inaceptable, profundamente injusta y, sobre todo, malbaratadora de una tradición y de un potencial de desarrollo como pocos en el resto de España", ha dicho Vallina.

A su juicio, el Gobierno de España "todavía no ha entendido que el proceso de reducción de las emisiones contaminantes no puede hacerse a costa de negar el futuro a nuestra tierra".

Dirigiéndose al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, la portavoz de IU ha destacado la "gran potencialidad", "enorme capacidad técnica", la base "muy alta" de desarrollo e innovación, así como la cualificación de los trabajadores de la industria asturiana.

"Lo que no se puede hacer es atarla de pies y manos imponiéndole costes energéticos muy superiores a los de nuestros competidores", ha reclamado Vallina, que ha exigido a Barbón "más vehemencia" en la defensa de los sectores productivos tradicionales asturianos.

La dirigente de IU ha dicho que en el Principado es urgente la creación de un pacto por la industria. Se ha referido a la situación "preocupante" de ArcelorMittal, así como a las circunstancias de Duro Felguera, la antigua planta de Alcoa o Vauste. "Es indispensable generar ese gran bloque de consenso sobre la industrial" ha insistido.

Vallina ha pedido a Barbón que convoque "de manera inaplazable" la mesa por la industria, un ámbito en el que tanto las fuerzas políticas democráticas como los agentes sociales puedan acordar ese gran pacto por la industria asturiana.

OFICIALIDAD

En su intervención, Vallina ha dicho que coincide con Barbón en el objetivo de buscar los apoyos para reformar el estatuto de autonomía y establecer la oficialidad de la lengua asturiana.

"Es necesario, a mi juicio, empezar a abordar esta cuestión. No se nos puede escapar el tiempo en juegos florales y en declaraciones de voluntad que no acaban de concretarse. La ciudadanía tiene derecho, no sólo a que nos reafirmemos en nuestra voluntad de lograr la oficialidad del asturiano, sino a saber qué vamos a hacer para lograrlo y cuándo lo vamos a hacer", ha añadido la dirigente de IU.

ACUERDO DE LA IZQUIERDA

Ángela Vallina ha animado además a Barbón a que lidere un proceso para un acuerdo de la izquierda que "garantice la estabilidad cotidiana de la acción de gobierno y el de los grandes asuntos que Asturias debe abordar buscando generar un gran bloque para luchar y defender los intereses de su ciudadanía como individuos pero también como unidad territorial con capacidad y voluntad de autogobierno".

El primer acuerdo que debe abordar, a juicio de Vallina, es el que se refiere a la elaboración y aprobación de los próximos presupuestos. "Nuestro grupo quiere ser un actor esencial en ese acuerdo como lo ha sido en el de los vigentes", ha apuntado.

En relación a las políticas de ingresos IU apuesta por considerar la puesta en marcha de medidas de fiscalidad verde. Son planteamientos similares a los que se incorporaron en los pasados presupuestos, por lo que Vallina ha indicado a Barbón que no deberían ser obstáculo para un acuerdo que "debe incluir a toda la izquierda representada en la Junta General".

EDUCACIÓN

En el capítulo de críticas, Vallina se ha detenido en el ámbito educativo asturiano en lo referido a la crisis sanitaria. "No nos puede volver a pillar el toro", ha dicho, tras lamentar la "falta de diálogo" de la consejera del ramo asturiana, Carmen Suárez.

"La gestión de los responsables de la Consejería respecto al inicio y el desarrollo del curso es manifiestamente mejorable en muchos aspectos, yo diría, señor presidente, que en casi todos los aspectos. Las cosas no se hicieron bien, la sensación que se transmitió fue de lío e improvisación y, sobre todo, de incomunicación y hasta de falta de interés en el consenso que todas las partes concernidas: no se habló con la comunidad educativa, ni con padres ni con profesores ni con otras entidades del sector", ha argumentado Vallina.