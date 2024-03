IU centra su Conferencia Interparlamentaria en la reforma de la financiación autonómica y local

Sira Rego se muestra "a disposición" de IU ante la vacante de la coordinación general



OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reforma del modelo de financiación autonómica y la financiación local, así como la preparación de las elecciones europeas son los asuntos centrales de la Conferencia Interparlamentaria que Izquierda Unida celebra en Oviedo, en la sede de la Junta General del Principado de Asturias.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en el encuentro junto a unos setenta cargos públicos de Izquierda Unida de todo el territorio en las diferentes administraciones estatal, autonómicas, provinciales y locales.

La ministra ha resaltado que la sesión pretende "poner en común el trabajo que se está haciendo en distintos niveles institucionales" para definir "el marco estratégico" de la organización. Rego ha sido recibida por el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, en compañía del coordinador autonómico de IU y consejero Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la secretaria primera de la Junta, Delia Campomanes.

En declaraciones a los medios, la exeurodiputada ha señalado que la convocatoria de elecciones europeas requiere "un debate colectivo para fijar la orientación" de Izquierda Unida. Del mismo modo, ha puesto el acento en la necesidad de analizar la dimensión europea de la crisis "ecosocial".

También señala Sira Rego la importancia de un "debate profundo" para definir "necesidades" ante la reforma de los modelos de financiación autonómica y local con el objetivo de garantizar recursos que permitan atender las necesidades sociales, el empleo y el desarrollo con suficiencia de las competencias autonómicas.

"Vamos a trabajar para que haya un impulso y un avance", ha asegurado, poniendo igualmente el foco en la financiación local. "Creemos que la política de Estado también se hace en los ayuntamientos, por lo tanto tienen que tener suficiencia en la financiación", dice.

REGO, A DISPOSICIÓN DE IU

Preguntada por la vacante en la coordindación general de IU, que asume de forma interina Enrique Santiago, Sira Rego ha asegurado que está a disposición de la organización para hacer la tarea que se le encomiende.

"Estoy a disposición de mis compañeros y compañeras para hacer la tarea que me encomienden en el momento en el que me lo encomienden. De momento estamos en el proceso en el que hemos abierto el debate, vamos a abrir el debate político y ahí estamos. Yo a disposición de lo que me digan mis compañeros y compañeras", ha dicho.