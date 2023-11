IU llevará al pleno seis proposiciones urgentes para promover el "diálogo político" y que no sea un "monólogo"

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha anunciado que su formación llevará al próximo pleno seis proposiciones urgentes para promover el "diálogo y el acuerdo", dotarlo de "contenido político" y evitar que se convierta en un "monólogo municipal que genera malentendidos".

Así, el próximo pleno del martes 7 de noviembre se debatirán seis proposiciones urgentes relativas a cuestiones como La Vega, El Cristo, la Estación del Norte y la llegada del AVE, Latores o la creación de un Centro de Arte en la ciudad.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, Llamazares ha indicado que así pretenden realizar una "llamada de atención al equipo de gobierno" y "fomentar el diálogo y el acuerdo". "Que prime la colaboración frente a la confrontación", ha explicado, para añadir que en las comisiones "se estrellan las iniciativas de la oposición" ante la mayoría absoluta del PP.

Con esta serie de proposiciones quieren que el pleno tenga "contenido político" ante el "vacío de un gobierno que no dialoga". "Ahora hay un monólogo municipal que genera malentendidos", ha afirmado Llamazares, para lo que ha puesto de ejemplo la polémica de los últimos días entre el alcalde Alfredo Canteli y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, sobre la adecuación de la Estación del Norte para la llegada de la alta velocidad.

El concejal de IU ha explicado que el equipo de gobierno tiene que colaborar con otras administraciones y con estas medidas pretenden "reconducir las cosas, porque no es un buen camino". "El ruido no funciona", ha afirmado, para reclamar al equipo de gobierno dar prioridad a los "proyectos de capitalidad", como la llegada del AVE.

"El Ayuntamiento debe de ser exigente, pero también mostrar ámbitos de colaboración", ha indicado, para poner de ejemplo las polémicas con la Universidad o que actualmente no exista una comisión para preparar a la capital de Asturias para la llegada del AVE.

Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por que estas cuestiones tengan como principal foco de debate la Junta General y no el pleno municipal. Ante esto, ha señalado que van a "aumentar la exigencia" al gobierno local "para que no se duerma en los laureles". "No vamos a crispar, pero vamos a ser exigentes", ha sentenciado.