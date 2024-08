IU pide "medidas urgentes" ante los problemas de abastecimiento de agua en el Naranco

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha pedido este lunes "medidas urgentes" ante los problemas de abastecimiento de agua que desde hace unos días mantiene sin suministro a los vecinos de la zona de Constante en el monte Naranco.

Según ha informado IU en nota de prensa, el grupo municipal ha registrado este lunes una pregunta a la comisión plenaria de urbanismo, infraestructuras y servicios básicos para conocer cuáles son las medidas que piensa implementar el Ejecutivo local para darle una solución definitiva "a un problema definido por aqualia como recurrente e histórico".

A juicio de Pontón, "no es de recibo que la empresa adjudicataria del servicio de aguas del Ayuntamiento no haya solucionado ya ese problema, que ya no sirven las soluciones parciales".

En la misma línea, planteó que las cubetas y los depósitos alternativos "son un parche inaceptable teniendo en cuenta lo que el servicio le cuesta a la ciudadanía ovetense".