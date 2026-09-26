IU reclama que la compra de la residencia sirva para impulsar definitivamente la transformación de El Cristo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este sábado en una nota de prensa en la que considera que la compra de la antigua residencia sanitaria supone un paso decisivo para avanzar en la recuperación y reordenación del barrio de El Cristo y mejorar su conexión con Montecerrao.

En ese sentido, entiende que esta adquisición debe permitir acelerar ahora las actuaciones pendientes. Por ello, han instado al Gobierno asturiano a avanzar en los derribos previstos y en la elaboración del Plan Especial para la ampliación del campus, así como en la puesta en marcha de las instalaciones universitarias previstas y en la definición de nuevos equipamientos para el barrio, en el marco de la comisión mixta creada al efecto.

El portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, señala que "la compra de la antigua residencia es un paso decisivo porque permite avanzar en la transformación de este ámbito, pero ahora necesitamos que se traduzca en actuaciones concretas. El Principado debe acelerar los derribos y el Plan Especial, poner en marcha las instalaciones universitarias previstas y, a través de la comisión mixta, definir también los nuevos equipamientos que necesita El Cristo. Lo que hace falta ahora es planificación, coordinación y plazos para que esta transformación deje de acumular retrasos absolutamente injustificados".

Por último, entiende que la actuación en la zona del viejo HUCA debe abordarse "con una visión de conjunto, garantizando que la ampliación del campus y los nuevos usos dotacionales contribuyan a mejorar la calidad de vida de los y los servicios del barrio".