IU señala los efectos "perniciosos" del carácter extraordinario de las reuniones del Patronato Deportivo

Publicado 02/02/2019 18:02:32 CET

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Oviedo Ana Castaño ha alertado este sábado de los efectos "perniciosos" que tiene que todas las reuniones del la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal en 2018 hayan sido de carácter extraordinario.

A través de una nota de prensa, Castaño ha indicado que la convocatoria extraordinaria tiene que ser algo extraordinario. Hacerlo de manera habitual, ha dicho, reduce el tiempo del que disponen los grupos municipales para preparar los asuntos que se someten a debate porque se acortan los plazos -frente a los 7 días de antelación con los que debe convocarse la Junta Ordinaria para la Extraordinaria se fija solo un plazo de 48 horas- y no se dispone del documento que recoge los acuerdos adoptados, porque en las juntas extraordinarias no se somete a aprobación el acta de la anterior Junta lo que ha tenido como consecuencia que no se disponga de actas de las reuniones celebradas en el año 2018.

Ana Castaño ha calificado de "claramente irregular" esa actuación, algo que constituye "una muestra más del estilo de trabajo que el Gobierno Municipal ha impulsado en la administración municipal caracterizado por la improvisación y la ausencia total de orden y planificación".

Desde IU han mostrado además su preocupación por que "no se disponga ni una sola acta que recoja los acuerdos adoptados en las ocho reuniones celebradas el año pasado" y se han preguntado sobre la seguridad jurídica de las decisiones adoptadas a lo largo del año 2018.

La situación, según la concejala de IU, no tiene visos de cambiar en 2019 y muestra de ello es la primera reunión de este año que tendrá lugar el próximo martes en la que nuevamente se ha recurrido a la técnica de convocatoria extraordinaria.