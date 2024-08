IU urge a Canteli a informar al Principado sobre la disponibilidad de suelo público para vivienda

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria en el Ayuntamiento de Oviedo, ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli (PP), que informe a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano sobre la disponibilidad de suelo público susceptible de ser objeto de construcción de vivienda pública en nuestra ciudad.

Igualmente, desde IU-Convocatoria por Oviedo considera que no se puede acusar de marginación a la Consejería cuando es el propio Ayuntamiento el que no ha facilitado la información pertinente y no ha puesto el suelo a disposición para poder obtener una mejor posición dentro del programa autonómico de vivienda pública anunciado.

"Le recordamos al Alcalde y al resto del equipo de gobierno, que Oviedo es la única ciudad de la zona central de Asturias que no tiene un plan municipal de vivienda, ni un funcionario municipal dedicado a ello, ni una política de definida en este área, con el impacto negativo que ello tiene para una ciudad como la nuestra que representa la capitalidad de nuestra comunidad", han señalado.

Por último, IU-Convocatoria emplaza a Canteli a la apertura de un diálogo para abordar la necesidad de un acceso a una vivienda "asequible y digna" en Oviedo y "avanzar hacia una fuerte inversión en políticas vivienda con cargo a los presupuestos de 2025", según ha señalado el concejal Alejandro Suárez.