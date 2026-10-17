La IV Feria de Emprendedoras reúne a 24 expositoras en Infiesto (Piloña). - PRINCIPADO

OVIEDO/PILOÑA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha visitado este sábado en Infiesto (Piloña) la IV Feria de Emprendedoras de Asturias, organizada por la Dirección General de Igualdad en colaboración con el Ayuntamiento de Piloña. La cita reúne a 24 expositoras procedentes de distintos puntos de Asturias y cuenta con participantes de 14 municipios.

Según ha informado el Gobierno del Principado el objetivo de la iniciativa es visibilizar los negocios liderados por mujeres, favorecer su consolidación y generar nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

Así, bajo el lema 'Consolidar para crecer: mujeres que impulsan el futuro de Asturias', esta edición pone el foco en uno de los principales desafíos del emprendimiento femenino que pasa por garantizar la continuidad y el crecimiento de los proyectos empresariales.

La feria reúne iniciativas vinculadas a la artesanía, la alimentación, los servicios, la cultura, el diseño y el turismo, entre otros sectores, y refleja la diversidad de actividades que desarrollan las emprendedoras asturianas.

Llamedo ha destacado la importancia de acompañar a las mujeres más allá de la puesta en marcha de sus negocios. "No basta con ayudar a las mujeres a emprender. Tenemos que ofrecerles herramientas y apoyos para que sus proyectos se consoliden, crezcan y tengan futuro. Detrás de cada mujer que emprende hay una oportunidad de autonomía económica, de creación de empleo y, muchas veces, también de mantener vivos nuestros pueblos", ha señalado.

La programación de la feria incluye un taller sobre consolidación empresarial, actividades culturales e infantiles y un mercado abierto a la ciudadanía que busca visibilizar los proyectos de emprendimiento femenino y acercar sus productos y servicios al público.

La jornada cuenta también con la participación del grupo Muyeres por Grao y propuestas gastronómicas impulsadas por emprendedoras, en un espacio que favorece el intercambio de experiencias y la creación de redes de colaboración entre mujeres empresarias.