Izquierdo pide en el Parlamento apoyo para el proyecto 'Aldea 0' y la oposición vuelve a criticar su gestión

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, ha manifestado este lunes que "necesitan aliados" para desarrollar el proyecto 'Aldea 0'. "Necesitamos críticos pero no detractores", ha dicho Izquierdo, que ha echado en cara al diputado de Foro que haya pedido su cese por el fracaso del proyecto cuando el mismo ni había comenzado.

"Llegar a formular esto no es sencillo, les aseguro que no. Estamos tratando de crear un debate sobre esta cuestión y yo les pediría a ustedes --los grupos parlamentarios-- que nos echasen una mano pero no al cuello", ha indicado Izquierdo, que ha manifestado en que se trata de un proyecto de experimentación que busca "colocar a la aldea en el punto clave de la definición y manejo de lo que tiene que ser una aldea del futuro".

Izquierdo ha vuelto a comparecer este lunes en el Parlamento, esta vez a petición de Foro al objeto de informar acerca del proyecto de "Aldea 0: diseño, ensayo y experimentación de un modelo socioeconómico para la aldea del siglo XXI", un proyecto que según ha indicado ofrece la posibilidad "por primera vez en la historia, de definir el nuevo modelo de aldea y hacer de la misma un lugar para vivir".

A preguntas de Pumares ha indicado que para elaborar el proyecto se apoyaron en cuatro parroquias rurales: Peón, Moal, Asiego y Porrua, en las que había elementos para visualizar lo que se pretende hacer y ha añadido que "ahora el proyecto está en una fase de hipótesis" y busca generar un debate.

Ha explicado los antecedentes del proyecto y sus motivaciones y ha indicado que desde las parroquias rurales "ya se les ha vapuleado en prensa antes de conocer este proyecto en otras ocasiones". Así mismo ha considerado que no se trata de un gasto "desmesurado" y ha recordado que el mismo asciende a 578.000 euros y lo financia íntegramente el Gobierno central.

Ha explicado además que el proyecto finaliza en 2023 por lo que hay por delante dos años para generar viabilidad para este asunto y recuperar el carácter emprendedor de los aldeanos.

Una vez más, y como es habitual en las comparecencias del comisionado, algunos grupos parlamentarios se han mostrado muy críticos con dicha comparecencia.

Así, la diputada del PP, Cristina Vega, ha sido una de las más críticas con el compareciente al que, hasta en cuatro ocasiones ha afeado su "actitud chulesca". Además ha criticado también el proyecto al considerar que no ofrece medidas a corto plazo.

"Viene usted aquí a divagar, a darnos clases de historia y a no contestar a nada de lo que se le pregunta", ha insistido Cristina Morán en el turno de fijación de posiciones.

También Podemos, a través de Nuria Rodríguez, ha sido muy crítica con Izquierdo, y ha indicado que "además de una actitud chulesca", el Comisionado "también tiene mucha soberbia".

"Me da la sensación de que usted se lo está pasando pipa", ha dicho Rodríguez que se ha mostrado convencida de que "en cinco años la población asturiana seguirá descendiendo porque desde el Gobierno no están haciendo absolutamente nada".

El diputado del grupo proponente, Foro, Adrián Pumares también ha acusado a Izquierdo de "despreciar la labor parlamentaria". "En vista de sus respuestas le pregunto si de verdad usted se siente cómodo realizando su funciones, dentro de las cuales se encuentra también el rendir cuentas y explicaciones al Parlamento".

Pumares ha pedido a Izquierdo que deje de ver a todos los parlamentarios como enemigos y que deje de ver las críticas como ataques personales. Ya en relación con el proyecto, Pumares ha admitido que se trata de un proyecto complejo y ha incidido en que este documento "está alejado de la realidad actual, ya que hay muchísimas cosas que se pueden hacer ya, como el aprovechamiento forestal o la devolución de montes vecinales".

El diputado de Ciudadanos Luis Fanjul ha indicado que es el Gobierno de Asturias quien con sus políticas durante 35 años, mirando hacia otro lado y con políticas de subsidio, ha provocado la situación actual y ha considerado que ahora es Izquierdo quien está llevando todos los golpes y ataques por dichas políticas.

Desde IU, Ovidio Zapico ha indicado que quizás se crearon unas expectativas elevadas de lo que iba a suponer la creación del Comisionado para el Reto de Demográfico y las mismas no correspondían con la realidad política.

La diputada de Vox, Sara Álvarez, ha considerado que estamos ante un proyecto de experimentación con un gasto "desmesurado" y en el que no se sabe cuando ofrecerá resultados.

"No hay absolutamente nada palpable y real en la gestión del Comisionado del Reto Demográfico. Estamos hartos de proyectos, planes y estrategias que no han dado ningún fruto y este es uno más", ha manifestado la diputada, que ha vuelto a pedir la eliminación del Comisionado.