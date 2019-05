John Illsey, ex miembro fundador de Dire Straits, actuará en Gijón

Publicado 09/05/2019 14:19:36 CET

El ex miembro fundador de Dire Straits, John Illsley, actuará en la Sala Albéniz de Gijón, el próximo 18 de octubre, dentro de la gira que le llevará a una docena de ciudades españolas.

Según una nota de prensa de la promotora, el ex bajista de la mítica banda que se disolvió en 1995 y con más de cuatro décadas de éxitos a sus espaldas,*actuará junto a un elenco de invitados muy especiales, incluyendo al guitarrista*Robbie McIntosh, antiguo miembro del grupo*The Pretenders.

El espectáculo, asimismo, incluirá los principales éxitos de Dire Straits, como:Sultans of Swing, Money for Nothing, Walk of Life, Romeo and Juliet, Tunnel of Love, Private Investigations, Latest Trick, Calling Elvis, On Every Street, Telegraph Road y Brothers in Arms, además de otros temas del ultimo disco de John Illsley, 'Long Shadows', lanzado en mayo del año pasado.

"Las nuevas canciones encajan a la perfección con la esencia que siempre ha caracterizado a los clásicos de Dire Straits, temas que todavía me encanta tocar, y que parece que a la gente le encanta escuchar", destaca el cantante. Las enradas ya están a la venta en www.mestizoproducciones.es.

