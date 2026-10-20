Juicio en Oviedo a una banda que ocultaba casi 5 kilos de cocaína valorados en un millón de euros en Nicolás Soria

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OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de los cuatro integrantes de un grupo criminal de tráfico de drogas en Oviedo, cuya desarticulación permitió la incautación de 4,8 kilos de cocaína, con valor de casi un millón de euros. El juicio está señalado para este miércoles 21 de octubre a las 10.30 horas, en la sección segunda de la Audiencia Provincial.

En nota de prensa, el Ministerio Fiscal sostiene que desde el mes de junio de 2024, investigaciones policiales pusieron de manifiesto que los cuatro acusados formaban parte de un grupo dedicado a la adquisición y distribución de drogas en Oviedo.

El primer acusado se encargaba de negociar y adquirir las partidas de cocaína. Según la Fiscalía, constan "diversos intentos" de introducir en Asturias grandes cantidades de esta droga por vía marítima. Su mano derecha era el segundo acusado, "conocedor de todos los entresijos" de las operaciones de tráfico de drogas, acompañante en las reuniones con proveedores y encargado de la distribución entre los distintos clientes.

El tercero se encargaba de distribuir a sus propios clientes la cocaína adquirida al primero. Además, reinvertía parte de las ganancias que obtenía en que el grupo cerrase nuevas operaciones de compra de droga. La cuarta acusada, pareja del primero, además de ser conocedora de las actividades de este último, participó de forma activa en la distribución de cocaína.

Fruto de las investigaciones policiales, el 17 de marzo de 2025 se acordó la entrada y registro en un trastero ubicado en la calle Nicolás Soria de Oviedo, donde el primer acusado guardaba una partida de cocaína que acababa de recibir.

La alarma saltó después de que este acusado se reuniera con el tercer acusado en un parking de la capital, donde le entregó una "muestra" de la droga. Los agentes se incautaron de dos empacadores, un juego de bolsas para empaquetar y 4.824 gramos de cocaína con una riqueza del 84,3%, valorados en 979.802,32 euros.

En el momento de su detención, el primer acusado llevaba encima 1.375 euros procedentes del tráfico de estupefacientes, además de dos teléfonos móviles y una tarjeta SIM. Por su parte, el tercer acusado portaba dos bolsas termoselladas de cocaína (10,62 y 5,75 gramos en bruto, respectivamente), que abandonó en el baño de la comisaría de Langreo donde se encontraba detenido, el 19 de marzo de 2024, tras la intervención policial.

Además, en su domicilio, en Langreo, se encontró más droga: cocaína valorada en 1.126,21 euros; 2.166,63 gramos sustancia de corte; y un bote de acetona. En el domicilio del segundo acusado, en Oviedo, se incautaron 730 euros en efectivo y dos teléfonos.

La Fiscalía solicita para el primer acusado ocho años de cárcel por el delito contra la salud pública, uno por pertenencia a grupo criminal y una multa de 2.939.406 euros. Al segundo, por el delito contra la salud pública le piden 3 años y 9 meses de prisión, y por el de pertenencia a grupo criminal, 9 meses de cárcel.

Para el tercer acusado el fiscal solicita cuatro años de cárcel por el delito contra la salud pública y nueve meses por pertenencia a grupo criminal. Finalmente, a la cuarta acusada le piden tres años y medio de cárcel por el delito contra la salud pública y nueve meses por pertenencia a grupo criminal.