La Junta amplía el plazo de enmiendas a la ley de impulso demográfico

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del parlamento asturiano ha acordado este lunes atender la petición del PP para ampliar el plazo de enmiendas a la ley de impulso demográfico.

En la reunión, celebrada esta mañana, se ha decidido ampliar hasta el próximo viernes a las 14.00 horas el plazo, que inicialmente terminaba este lunes a las 14.00 horas.

PLENO DE INFRAESTRUCTURAS

Además, la Cámara autonómica acogerá esta tarde la primera sesión del pleno monográfico sobre infraestructuras solicitado por el PP y los diputados del Grupo Mixto Covadonga Tomé y el parlamentario de Foro, Adrián Pumares.

A partir de las 18.00 horas se llevará a cabo la intervención del Consejo de Gobierno sin límite de tiempo, y tras una suspensión de la sesión durante 30 minutos, comenzarán las intervenciones de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por no más de 20 minutos cada uno.

A continuación, será el turno de respuesta conjunta del Consejo de Gobierno por no más de 30 minutos a todos los grupos, seguida del turno de réplica, de menor a mayor, por no más de 7 minutos cada grupo, para cerrar con la contestación conjunta del Consejo de Gobierno por no más de 10 minutos.

La sesión del martes arrancará las 17.00 horas, después de la sesión de control del pleno ordinario que se desarrollará por la mañana y tras finalizar el plazo para la presentación de propuestas de resolución.

De este modo, en la segunda jornada se llevará a cabo la intervención de los grupos, de menor a mayor, en un único turno para cada uno, de no más de 12 minutos, para la defensa de las respectivas propuestas de resolución y la fijación de posición sobre las de los demás, con la consiguiente votación por orden de registro.