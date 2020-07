La Junta aprueba la reforma su reglamento para garantizar el derecho a usar el asturiano en el parlamento

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha aprobado este miércoles, por 27 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones, la reforma del Reglamento de la Cámara para garantizar el derecho a usar el asturiano en el parlamento autonómico.

Los diputados del Grupo Socialista, de Podemos, de IU y de Foro han respaldado el dictamen de la Comisión de Reglamento, en el que se indica que, en la práctica parlamentaria desarrollada hasta la presente Legislatura, no solo los diputados hacían uso de la posibilidad de usar el asturiano, sino que también lo hicieron miembros del Consejo de Gobierno, otros altos cargos, empleados públicos y comparecientes en general.

"Ante las dificultades que al inicio de la presente Legislatura ha planteado este uso parlamentario, se hace necesario clarificarlo y formalizarlo reglamentariamente por razones de seguridad jurídica", se indica, haciendo mención al artículo 4 del Estatuto de Autonomía y de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, y al "compromiso claro e inequívoco de la Junta General con el uso, promoción y protección del bable/asturiano".

De este modo, se procede a la derogación del artículo 11 del Reglamento de la Junta General, que hacía solo mención a que los diputados podían utilizar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, y se añade al Reglamento de la Junta General un nuevo artículo 3 bis que dice: "En el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, tanto los Diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano".

Asimismo, se explicita que "la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, adoptará, en su caso, los criterios oportunos

a tal efecto".

La reforma fue defendida por la portavoz de IU, Ángela Vallina, para quien es esencial proteger la llingua asturiana "como mandata el Estatuto de Autonomía", amparando su uso en el parlamento asturiano como, por otra parte, venía haciéndose desde hace décadas hasta el rechazo mostrado por varias formaciones en el último año. "El desconocimiento de la llingua era un mero pretexto para impedir su uso", sostienen desde IU para justificar la reforma del Reglamento.

En el mismo sentido, Adrián Pumares (Foro) ha remarcado que el asturiano "se entiende" por lo que, cree, el rechazo a su uso en la Junta por parte de algunas formaciones no se debe a "un problema de comprensión sino de tolerancia". "Parece que molesta que se utilice el asturiano en la Junta General", ha dicho, apostando por "el derecho a no tolerar la intolerancia".

También favorable a la reforma se mostró la portavoz socialista, Dolores Carcedo, quien calificó de "insólito y lamentable" que tres grupos --PP, Ciudadanos y Vox-- impidieran a la consejera de Cultura, Berta Piñán, exponer en asturiano su programa de gobierno. Así, ha recordado que el PP y Ciudadanos no plantearon en legislaturas anteriores problemas en el uso del asturiano, por lo que les ha reprochado que se hayan dejado "arrastrar" por Vox. "Se podrá usar como años atrás pero ahora recogido expresamente en el Reglamento", ha apuntado.

Desde Podemos, Rafael Palacios apoyó la modificación del Reglamento y pidió avanzar esta legislatura en la reforma del Estatuto de Autonomía para abordar la oficialidad de la llingua.

Una intervención que Palacios hizo en asturiano y que fue interrumpida por el diputado de Vox Ignacio Blanco que se dirigió a la Mesa para señalar que no entendía "algunas palabras". El presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez, recordó al diputado de Podemos que podría usar el asturiano y traducirlo al castellano dentro del tiempo establecido a la vez que pidió sensatez al parlamentario de Vox.

Ignacio Blanco mostró su rechazo a la reforma porque sostiene que "no sirve para nada" al considerar que "ya se puede hablar en asturiano" en la Junta General pero lo que no está "amparado" es "el derecho de quienes no lo entienden" ni tienen "intención de aprenderlo". Al respecto, adelantó que su grupo "no participará en los debates que se hagan en asturiano".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha incidido en que la actual reforma no resuelve la situación; al tiempo que el diputado del PP Pablo Álvarez Pire señala que no es una "solución práctica" y ha alertado del riesgo de judicializar la actividad parlamentaria por parte de formaciones que buscan el "titular", de tal modo que propone trabajar por el consenso y diálogo que demandan los ciudadanos.