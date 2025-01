La Junta celebra el próximo miércoles un pleno extraordinario sobre la situación de la tuberculosis bovina

El 4 y 5 habrá pleno ordinario con una proposición del PP sobre Sucesiones e IU avanza que busca reformar 'la vía fiscal asturiana'

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha acordado celebrar el próximo miércoles, 29 de enero, un pleno extraordinario en la Junta General a petición de PP y Vox para abordar la situación de la tuberculosis bovina en Tineo y la gestión del Gobierno del Principado.

La sesión contará con la comparecencia del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, y los grupos tendrán 20 minutos para preguntar y fijar posición, concluyendo con la intervención final sin límite de tiempo del titular de la Consejería, para quien el PP pide la "dimisión".

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha indicado que la comparecencia de Marcelino Marcos será una ocasión para conocer los pormenores de un asunto que afecta a la sanidad animal. "Es necesario, como el propio Gobierno dice, actuar cuanto antes y tomar medidas, seguramente no fáciles, para que Asturias siga siendo una zona libre de tuberculosis bovina", ha dicho.

Asimismo, Carcedo espera que haya "un debate constructivo y sereno" porque "es lo que necesita Asturias", aunque teme que desde PP y Vox estén "más por la oportunidad del ruido que de la información" a la vista de "cómo han solicitado el pleno", incluyendo la petición de comparecencia del presidente, Adrián Barbón, que no está recogida en el Reglamento de la Cámara, y "lo que ha ocurrido estos últimos días".

Por su parte, el diputado del PP Luis Venta ha criticado la gestión del consejero y acusa al gobierno asturiano de aplicar "un corralito sanitario" a 1.000 ganaderos en Tineo. "Han perdido el poco crédito que tenían", dice, adelantando su intención de "desenmascarar" al consejero y exigir responsabilidades y soluciones al Ejecutivo de Barbón.

Además, ha reprochado al presidente que no comparezca. "Puede esconderse pero no puede mirar hacia otro lado", asevera Venta, instando a Barbón a coger "las riendas de este grave problema y consensuar soluciones con los afectados", al entender que Marcelino Marcos "no está capacitado para ser interlocutor con el sector ganadero".

Desde el PP entienden que el estatus sanitario es "beneficioso" pero el objetivo no puede ser "mantenerlo a cualquier precio ni a costa de los ganaderos". "Si sacrificamos animales para mantener un estatus hacemos pan con unas tortas", apuntilla Venta, instando a buscar soluciones "no tan drásticas" para evitar el cierre de explotaciones.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha afeado que el pleno no cuente con turno de réplica para los grupos que asocia a "cobardía" por parte del Gobierno autonómico ante un conflicto "que está poniendo en pie de guerra a ganaderos de Asturias".

Además, sostiene que Barbón no comparecerá por el "nulo conocimiento" que tiene sobre el sector. "No se atreve a dar la cara", añade, criticando la "falta de transparencia" del Ejecutivo ante el cambio de protocolo "de forma unilateral" y sin aportar "datos" mientras siguen "a pies juntillas lo que marcan los ecologistas de salón".

La diputada de Vox remarca la preocupación que genera la posibilidad de "falsos positivos" que lleven a "que se sacrifiquen vacas sanas", al tiempo que rechaza el "descontrol sobre la fauna salvaje" y el riesgo de que sea foco de transmisión.

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha insistido en poner en el centro del debate plenario "la salud pública" y la búsqueda de "soluciones dialogadas pero con rigor técnico y científico".

Para la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, además, tanto PP como Vox buscan un "pleno espectáculo" utilizando un tema importante. Así, insta a los grupos "a ser más serios y tratar temas con rigor" en lugar de aprovechar para "aumentar la crispación y la polarización por rédito político" a base "de bulos e hipérboles", con mensajes que "no se ajustan a la realidad" y que "no benefician al mundo rural ni a las personas que viven y trabajan en él".

El diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, cree que el consejero está "absolutamente agotado" y teme que en el próximo pleno "tampoco va a dar respuesta a todas las dudas que hay en relación con este asunto". "Lo que tiene que hacer y lo que debería haber hecho desde el primer momento es sentarse con los ganaderos y buscar un acuerdo y una solución que no condene a todos estos ganaderos a la ruina", pide.

PLENO ORDINARIO Y FISCALIDAD

La Junta de Portavoces también ha abordado el inicio del nuevo periodo de sesiones, que arrancará con un pleno ordinario la semana del 4 y 5 de febrero, en el que se incluirá una Proposición de Ley del PP por lectura única para la modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Al respecto, Xabel Vegas ha señalado que se aceptó la solicitud de lectura única aunque desde IU-Convocatoria están "absolutamente en contra" de la iniciativa del PP, que pretende ir "más allá" de la enmienda técnica del PSOE en la ley de presupuestos.

De hecho, ha avanzado que su formación negociará con los socialistas una proposición para reformar 'la vía fiscal asturiana' y hacerla "mucho más potente", incorporando gravámenes nuevos a la riqueza que permitan que sea "mucho más progresiva y redistributiva" con el objetivo de ofrecer mejores servicios y prestaciones al conjunto de la ciudadanía.

Vegas, que ha aprovechado para anunciar la presencia en Gijón el 30 de enero de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar la reducción de jornada y mantener una reunión con personal de ArcelorMittal, ha argumentado que la 'vía fiscal asturiana' no puede reducirse a "deducciones fiscales que afectan a clases medias pero que, a veces, no llegan a quienes más lo necesitan".

Como ejemplo, el diputado ha señalado la necesidad de gravar a grandes tenedores de viviendas que no las tienen en el mercado. Una medida que ha sido bien acogida por Covadonga Tomé, quien se ha mostrado cauta hasta conocer el detalle de la iniciativa pero ha remarcado que ese punto concreto era una propuesta suya que ahora parece contar con el respaldo de Convocatoria y la voluntad de trasladarla a la parte socialista del Ejecutivo de coalición.