La Junta debate sobre la autonomía universitaria y varios grupos critican al Alcalde de Oviedo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha debatido este jueves sobre la autonomía universitaria y en ese debate se han podido escuchar duras críticas hacia el alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, por su "comportamiento y actitud" a cuenta del traslado de los estudios de Minas a Mieres.

El debate se ha producido tras presentar IU una proposición, que ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Podemos y el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, en la que solicita instar al Consejo de Gobierno a utilizar todos los medios a su alcance para garantizar a la Universidad de Oviedo su derecho fundamental a la autonomía, "rechazando los ataques y los intentos de deslegitimación que está sufriendo y que provienen principalmente de responsables políticos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo".

Ángela Vallina ha indicado que su grupo está sorprendido por la campaña "sin precedentes de ataque a la Universidad" que ha iniciado el Ayuntamiento de Oviedo y algunos de sus políticos a cuenta de la decisión de la universidad de trasladar los estudios de Minas a Mieres.

Por eso pide su formación instar al Consejo de Gobierno a facilitar la ejecución de las decisiones que, en su ámbito de competencias, tome la Universidad de Oviedo a través de sus distintos órganos de gobierno también los que se refieran a la ubicación de sus distintas facultades y escuelas universitarias.

También se solicita que el Gobierno exija a todas las instituciones y organismos públicos, y más allá de la expresión de legítimas discrepancias, mantengan, no obstante, el respeto debido a la Universidad de Oviedo y sus distintos órganos de gobierno y participación.

"Nunca jamás se había producido una campaña orquestada por un ayuntamiento así", ha dicho Vallina, que ha indicado que simplemente se pide que se respete a la Universidad y a las decisiones que tomen sus órganos de Gobierno.

Las críticas de IU hacia el alcalde ovetense han sido compartidas por Podemos o Foro. No así por el PP que ha dudado, en palabras de su diputado Pablo Álvarez-Pire, de las intenciones de IU con la propuesta y ha eludido "entrar en su juego".

El diputado socialista Alfonso Albaladejo ha manifestado que la autonomía universitaria no debe estar supeditada a ningún poder y ha incidido que el traslado de Minas es una decisión que ya ha sido aprobada en los órganos que compete.

Desde Podemos, el diputado Ricardo Menéndez Salmón ha sido muy crítico con el regidor ovetense y se ha referido a su "doble dislate: por un lado su discurso clasista y por otro el suponer que el criterio de un regidor cualquiera puede permanecer por encima del de una universidad".

Foro ha mostrado su apoyo a la propuesta y su portavoz, Adrián Pumares, se ha referido al respeto y la lealtad institucional como algo básico y que parece obvio pero que no siempre lo es. Así ha considerado "lamentable" la actitud del alcalde de Oviedo e "inaceptable" el ataque a la autonomía universitaria.

No ha querido Ciudadanos aprobar la propuesta de IU porque, aunque considera las declaraciones de alcalde Alfredo Canteli "bastante desafortunadas y fuera del mínimo respeto institucional", cree que no se puede aprovechar la Junta para hacer oposición al ayuntamiento de Oviedo donde IU no tiene representación.

El diputado del grupo mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha considerado que la propuestas de IU es "un tirón de orejas al alcalde de Oviedo". Por su parte Vox ha votado en contra de la iniciativa y su diputada, Sara Álvarez, consideró curioso "que el partido comunista saque a relucir los derechos fundamentales de la Constitución cuando les interesa". Además ha indicado que Vox también se reserva el derecho a discrepar con algunas decisiones que adopte la Universidad y asegura que la decisión del traslado de Minas contraviene los intereses de Oviedo.