La Junta exige agilizar la gratuidad del peaje del Huerna y reprueba las actuaciones de Puente con Asturias

El parlamento asturiano aprueba 36 propuestas para urgir al Gobierno central a cumplir los compromisos de infraestructuras



OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este martes, en la segunda sesión del pleno extraordinario sobre infraestructuras, una propuesta de resolución del PP en la que se insta al Gobierno de España a establecer, a la mayor brevedad posible, la gratuidad del peaje del Huerna. Prosperó en segunda votación con 23 votos a favor y 22 votos en contra.

También ha resultado aprobada otra propuesta del PP para reprobar "las recientes actuaciones del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible con el Principado de Asturias". De las 56 propuestas planteadas por los grupos han salido adelante 36. Todas las formaciones han contado con respaldo a la mayoría de sus demandas salvo Vox, que ha visto rechazadas las 11 que planteó.

De las 21 del PP, han prosperado 17; mientras que el diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, ha visto salir adelante 9 de las 10 que propuso, la misma cifra que Covadonga Tomé, aunque en su caso había planteado 13. También salió adelante la propuesta conjunta de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias.

Entre las que no contaron con el respaldo de la Cámara estaban asumir competencias ferroviarias, desistir del proyecto de la Ronda Norte para Oviedo en favor de la alternativa de la Pixarra, o la convocatoria trimestral de la 'Alianza por las Infraestructuras'.

PROPUESTAS Y SENTIDO DEL VOTO

Covadonga Tomé fue la primera en intervenir en esta segunda jornada, resaltando que muchas de las propuestas de resolución de los grupos coinciden, exigiendo "información constante y veraz" sobre el desarrollo de los proyectos. Agilizar los plazos para la licitación del vial de Jove; reabrir la autopista del mar entre Gijón y Nantes; mantener la zona de 'El Solarón' o vigilar e informar sobre el desarrollo del Plan de Vías y la estación intermodal de Gijón; así como vigilar e informar sobre la fabricación y plazos de los nuevos trenes para la red asturiana de ancho métrico, han sido algunas de las propuestas que logró sacar adelante.

La diputada ha sido crítica con la gestión de los titulares de Transportes en los últimos 25 años, al tiempo que ha apostado por "adoptar la positividad y trasladar a este Gobierno la urgencia de algunas de las medidas, la pertinencia de muchas otras y la necesidad de arrimar todos los hombros, de poner todas las manos para alcanzar, definitivamente, objetivos para Asturias".

También Adrián Pumares se ha referido a la similitud de las proposiciones de los grupos "aunque con matices", defendiendo la pertinencia de alcanzar un "amplio consenso". El vial de Jove, el plan de vías de Gijón o instar al Ejecutivo central a aplicar a los usuarios del peaje del Huerna descuentos "desde el primer viaje" y que sirva realizar el pago con tarjeta bancaria para acogerse a las bonificaciones han sido iniciativas de Foro que ha apoyado el pleno.

La portavoz de Vox, Carolina López, no ha encontrado el respaldo suficiente a las propuestas de su formación, entre las que se planteaba la reprobación del consejero de Fomento, Cooperación local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, o pedir el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Sobre este pleno ha dicho López que "ha servido para que el presidente, que ha sentido el ridículo del Partido Socialista, haya anunciado hoy, cuando aún faltan seis meses, la apertura de Amazon", en referencia a la rueda de prensa de esta mañana del jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, y el alcalde de Siero, Ángel García, con el director de Relaciones Institucionales de Amazon para España y Portugal, Christoph Steck.

"Hay que ver cómo cuando quieren defender sus intereses y se sienten acorralados, actúan y trabajan. Deberíamos de cambiar el reglamento de esta Cámara y permitir más plenos monográficos, por periodo de sesiones; al menos, pondríamos a trabajar al Gobierno", ha ironizado. Entre las propuestas de Vox se hacía referencia a la supresión del peaje del Huerna o al soterramiento de la línea de FEVE en Langreo. Después de calificar de "tomadura de pleno" la propuesta de PSOE e IU, confirmó que el apoyo de Vox a aquellas "orientadas a crear un frente común".

El diputado del PP, Luis Venta, centró sus críticas en la "terna" de ministros de Transportes de Pedro Sánchez: José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente, a la vez que coincidió en destacar el alto nivel de coincidencia en las propuestas de resolución. "De las 56 propuestas de resolución que hoy se van a votar el 90% coinciden, con matices. Es decir, el Gobierno de Asturias y los grupos políticos que lo sustentan están haciendo una enmienda a la totalidad a las políticas que en infraestructuras ha llevado a cabo el Gobierno de Sánchez en estos seis años", ha apuntillado", ha argumentado.

Insiste en que "Asturias no puede ser la única comunidad autónoma en la que el ancho internacional no llegue a las grandes ciudades", reprochando que las cercanías sigan "sin calendario creíble". "Necesitamos certidumbre, al menos por escrito, y no cacareo de fechas que nunca se cumple y en la que sus gobiernos están muy cómodos y los asturianos muy incómodos", ha exigido, lamentando que el gobierno de Sánchez tenga "vetados" proyectos en ciudades o enclaves "estratégicos" para el desarrollo de la economía de Asturias.

El soterramiento de Langreo, la Zalia, la ronda norte de Oviedo o la supresión de la barrera ferroviaria de Avilés, el plan de vías de Gijón y los accesos a El Musel, el enlace de Robledo, las conexiones de alta velocidad con Madrid, la conexión ferroviaria con el aeropuerto, el plan para la red de cercanías o la gratuidad del peaje del Huerna, están entre las demandas del PP que prosperaron.

Desde el PSOE, René Suárez ha enumerado avances en diversas obras y proyectos. "Ningún avance han reconocido usted, señorías del PP, ninguno. Y solo puede haber un motivo lógico: que no existen partícipes de ningún avance", ha dicho.

"Comprendo esa crispación, esa frustración que tienen y es lógico que la tengan, porque ha debido de ser muy duro para ustedes tantos años de silencio cómplice, mientras su partido en el Gobierno de la Nación nos lastraba año tras año. Es normal que exploten a la mínima", ha apuntillado, asegurando que la propuesta conjunta con IU-Convocatoria por Asturias se asienta en los objetivos de la 'Alianza por las Infraestructuras'. En ese sentido, también los socialistas han sido favorables a propuestas de otros grupos en la misma línea, pero rechazaron otras por ser "auténticos excesos".

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas ha lamentado que la primera sesión del pleno fuese "una oportunidad perdida" para abordar las necesidades de Asturias en materia de infraestructuras, apostando por seguir la senda de la 'Alianza por las Infraestructuras' y urgir la culminación del vial de Jove o la autovía del suroccidente, continuar con el incremento de las bonificaciones al peaje del Huerna, materializar la participación de Renfe en el Consorcio de Transportes (CTA), licitar el enlace de Robledo, optimizar las conexiones ferroviarias con Madrid, avanzar en el Corredor Atlántico o recuperar la autopista del mar.