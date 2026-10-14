La Junta General rechaza crear un nuevo órgano de coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de incendios

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles una proposición no de ley promovida por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé para instar a la creación de la Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Principado de Asturias. La iniciativa únicamente contó con el voto a favor de la diputada impulsora, la abstención del PSOE y Convocatoria por Asturias-IU, y el voto en contra del PP, Vox y Foro Asturias.

Tomé ha defendido la propuesta señalando que la coordinación de las operaciones de emergencia "es esencial para asegurar una respuesta eficaz, homogénea y rápida, especialmente cuando la actuación requiere de la participación conjunta de diferentes administraciones". Asimismo, Tomé ha recalcado que esta iniciativa da respuesta a "una demanda histórica planteada por las y los propios profesionales" de los servicios de bomberos de la comunidad y ha solicitado a la Cámara no postergar la decisión "a una posible futura ley de emergencias que puede salir adelante o puede que no".

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, no cree que la solución pase por crear "nuevos órganos". En este sentido, ha puntualizado que "existe ya un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Protección Civil con funciones similares a lo que propone esta iniciativa", por lo que considera que "el problema no es la falta de instrumentos de coordinación, sino la falta de voluntad para utilizarlos".

Desde Convocatoria-IU, la parlamentaria Delia Campomanes ha justificado la abstención de su grupo al entender que la tramitación del Proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias es "el espacio adecuado para abordar con profundidad cómo debe articularse la coordinación de los servicios de emergencia en Asturias". Campomanes ha instado a analizar previamente los mecanismos existentes para "evitar duplicidades" y ha defendido que "la respuesta a los problemas de coordinación no se debe limitar solo a la creación de un órgano administrativo", sino que requiere más medios materiales y humanos.

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha cargado contra la propuesta al considerarla una muestra de "más burocracia, más comisiones inútiles y, por supuesto, más ideología". López ha reprochado a Tomé sesgos ideológicos al señalar que "en una emergencia lo único que importa es la aptitud física, la capacidad técnica y la velocidad de reacción". "Pretenden entretener a esta Cámara con comisiones mientras los bomberos a pie de calle sufren un absoluto desmantelamiento legal por culpa de este Gobierno. Nosotros, a diferencia de usted, sí escuchamos", ha advertido.

El diputado del Partido Popular Manuel Cifuentes ha argumentado el voto en contra de su grupo señalando que la proposición plantea emprender un camino que consideraN "equivocado", que es el de "crear un organismo en lugar de exigir que se utilice el que ya hay". Cifuentes ha insistido en que el órgano que Tomé pide crear ya existe, concluyendo que "la coordinación no necesita nuevos órganos", sino "un Gobierno con voluntad de cumplir".

Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Ricardo Fernández ha valorado que la proposición contiene elementos que resultan "interesantes", reconociendo que "es importante contar con el conocimiento técnico a la hora de abordar las diferentes emergencias". Sin embargo, ha precisado que el asunto requiere un abordaje de carácter "fundamentalmente técnico" y que la coordinación "no sólo afecta a los servicios de extinción", sino a un conjunto más amplio de actuaciones.