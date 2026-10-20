La Junta pide plazos concretos para la finalización de las obras del puente de Sama en el Corredor del Nalón

Archivo - Corredor del Nalón. As-117. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este martes, con el voto a favor de PP, Vox y el Grupo Mixto y la abstención de PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular que insta al Ejecutivo regional a acelerar la ejecución de los trabajos de reparación del puente atirantado de Sama (Langreo), en la AS-117.

La iniciativa, defendida por el diputado del PP Pedro de Rueda, solicita también que se garanticen las revisiones de mantenimiento preventivo y periódico en tiempo y forma. Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PP ha denunciado que la infraestructura ha carecido de revisiones periódicas durante más de 30 años.

Según ha explicado, las restricciones al tráfico de vehículos pesados de más de 3,5 toneladas, en vigor desde hace cuatro meses y medio, así como los cortes parciales de carriles, han generado "serias molestias" a la ciudadanía y un perjuicio económico a los transportistas y empresas de la comarca del Nalón.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha manifestado su apoyo a la iniciativa poniendo el foco en el hecho de que los empresarios de la zona están viendo cómo la situación de este puente está "perjudicando" la competitividad de la zona. Desde el Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha justificado su abstención al señalar que, si bien comparten la preocupación por las molestias generadas a los usuarios y la necesidad de concluir los trabajos cuanto antes, la propuesta adolece de concreción técnica.

Por su parte el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha manifestado su apoyo a la proposición y ha criticado la falta de mantenimiento de una infraestructura de la que los propios impulsores advirtieron que era necesario un mantenimiento "especial" por sus especificaciones. Esta falta de mantenimiento, ha agregado, está provocando restricciones "severas" al tráfico y obligando a camiones a dar "un rodeo de 20 kilómetros" o atravesar el casco urbano de La Felguera y Sama, que es "precisamente lo que se trataba de evitar con la construcción del puente".

Finalmente el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Ángel Ricardo Morales, ha asegurado que la iniciativa es "superflua" y carece de contenido. Además, ha explicado que las actuaciones que se están desarrollando responden a la monitorización de la Administración sobre esta infraestructura, que detectaron un "agravamiento" de las lesiones del puente que obligaron a tomar las medidas actuales para la sustitución de los tirantes.

"Ustedes proponen garantizar las revisiones de mantenimiento preventivo para evitar situaciones como la actual, pero precisamente en el marco del mantenimiento preventivo existente es cuando se han detectado los problemas y la situación actual deriva de la necesidad de ponerle remedio", ha defendido el diputado.