Lanero (UGT) urge una Ley de Igualdad Salarial y reclama a las empresas publicar los salarios de hombres y mujeres

Publicado 09/08/2018 13:25:36 CET

GIJÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha reclamado este jueves en Gijón una Ley de Igualdad Salarial, y mientras esta no llega, que las empresas publiquen, en aras a la transparencia, los salarios que cobran hombres y mujeres para conocer si existe o no igualdad de género real.

Lanero ha resaltado que, mientras se elabora la Ley, se pueden hacer medidas por parte de las empresas, como es, además de publicar salarios ver quién coge bajas para cuidados de familiares. Una transparencia en los datos que permitiría saber si hay igualdad o no. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la presentación del Directorio de Empresas Comprometidas con la Igualdad de Gijón, en el marco de la 62 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

"Todavía no estamos haciendo nada real, concreto, para que haya igualdad de hombres y mujeres en las empresas", ha lamentado el dirigente sindical, quien ha sostenido que la igualdad de género es la vía más directa para acabar con la violencia de género y la muerte de las mujeres.

En esta línea, ha recalcado que quieren que que haya realmente igualdad en las empresas, a lo que ha destacado que es fundamental que las mujeres tengan independencia económica y fomentar la igualdad, "que no existe",ha apostillado. Según él, sigue habiendo brecha salarial y techos de cristal y unos estereotipos laborales que están ahí. Ha puesto de ejemplo, que la brecha salarial en Asturias está por encima del 29 por ciento.

Todo ello hace, a su juicio, que haya más de 850 mujeres asesinadas por violencia machista en los últimos diez años. Lanero, en este sentido, ha sostenido que la desigualdad de género engendra violencia de género.

En cuanto al Directorio presentado en este día, ha incidido en que está muy bien, pero sigue sin publicarse los salarios de hombres y mujeres "con nombres y apellidos", ha señalado, para a continuación aclarar que nadie dice que se vaya contra la Ley de Protección de Datos. Sí quieren, desde el sindicato, que se conozcan esos salarios para que sea transparente y ver si existe igualdad o no en las empresas.

Ha recalcado, además, que hay empresas de más de 250 trabajadores que aún no cuentan con Plan de Igualdad y no se las sanciona. Ha lamentado, a este respecto, que queda mucho por hacer para que en empresas de menos de 250 trabajadores haya planes de igualdad, cuando no existen en las de más empleados. Unido a ello, se ha quejado de que hay carencia de inspectores que impongan sanciones y velen por el cumplimiento de la Ley.