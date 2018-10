Lastra replica al PP que no hay alternativa al Plan de Residuos que "seguirá sus fases establecidas"

Publicado 01/03/2018 10:52:57 CET

El Plan de Residuos presentado el pasado agosto por el Gobierno regional ha protagonizado este jueves el inicio del pleno ordinario. Una vez más el PP ha mostrado sus dudas y críticas hacia el Plan, mientras que el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, ha manifestado que "no hay alternativa y no se puede funcionar sin un plan". "El Plan seguirá sus ritmos y fases establecidas", ha dicho.

"Lo que estamos haciendo es una revisión del Plan vigente que debe incorporar las situaciones del momento en el que se debate y los objetivos fijados por las Administraciones", ha dicho Lastra, que ha indicado que lo que el PP expone en la Cámara "son opiniones".

Ha indicado Lastra que a juicio de sus declaraciones, el diputado del PP "no es muy desconocedor del Plan" y ha añadido que se trata de llevar a cabo un reparto de responsabilidades en función de la competencia, no de un "trasladado de responsabilidades a los Ayuntamientos".

Fernando Lastra ha insistido en que el PP "sabe en que fase está el Plan y ya han participado en el mismo", por ello ha señalado que el mismo "va a seguir su ritmo y sus fases antes de ser aprobado, como la siguen todos los planes". "Pero no se engañe, si usted quiere saber por ejemplo que es el CSR lo tiene usted muy detallado", ha replicado Lastra al diputado del PP.

El diputado del PP, Luis Venta Cueli, ha considerado que el Plan de residuos presentado por el Ejecutivo es como "el cuento de la lechera" y se ha preguntado quién puede creerse ese plan. "A nosotros nos gustaría creérnoslo pero no podemos fiarnos ni por la historia ni por las cifras. Este plan de residuos que usted soltó en agosto de 2017 es para castigar y expoliar a los ciudadanos", ha dicho el diputado del PP.

Así se ha referido al aumento de las tasas a pagar por parte de los ciudadanos y se ha preguntado si ese dinero irá destinado a pagar el transporte para sacar la basura de Asturias.

También ha mostrado sus dudas sobre el Combustible Sólido Recuperado y ha preguntado si su producción se adecua a las normas de calidad que exige Europa o si están enviando sin más a térmicas y cementeras un triturado de basura. "No lo sabemos, pero lo sospechamos", ha dicho Venta Cueli, que ha añadido que "el consejero juega con los eufemismos, no es claro y por tanto su grupo no puede fiarse de él". Para muestra el diputado del PP ha dejado al consejero un vaso lleno de los supuestos residuos que se queman para que "los queme él en su casa y vea a que huele".

Muy crítico se ha mostrado también el diputado del PP con la planta de reciclaje que ha considerado es "una tapadera para la falta de gestión" de un gobierno que no ha logrado incrementar el reciclaje en Asturias.