Leal dice que todos los pagos a Cascos "se conocían" y "quien no se enteraba de las cosas era porque no quería"

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera sesión del juicio contra el fundador de Foro y ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos por supuesta apropiación indebida ha continuado esta tarde con la declaración de más testigos, entre ellos el que también ocupó el cargo de presidente, Pedro Leal que ha asegurado que él si conocía las condiciones pactadas con Álvarez-Cascos para poder liderar el proyecto y también conocía la existencia de la sede de Madrid y a quien pertenecía.

Ha asegurado que todos los pagos que se hacían a Cascos eran "sabidos y conocidos por todos" porque era un acuerdo al que se había llegado con Álvarez-Cascos y ha considerado justificado que el presidente del Principado pasase los gastos para ir a ver a sus hijos a diferentes puntos de España; comidas privadas en Madrid o ropa porque "si te manchas una corbata es lógico que te compres otra", ha dicho.

Ha insistido Leal en que en la comisión directiva el que no sabía las cosas era porque no quería y ha manifestado que él sabia de quien era la sede de Madrid. "Claro que sabia era de una empresa que era en aquel momento titularidad de María Porto, yo y muchos los sabíamos, no hubo ninguna ocultación", indicó.

"En la comisión directiva el que no quería saberlo era porque no quería, lo sabíamos todos, que esto no se ocultó en ningún momento, se habló de ello en las comisiones directivas, debe figurar en las actas porque se hablaba y entre nosotros, insisto", dijo Pedro Leal respecto a la oficina en la Castellana, a la que dijo "nunca asistió".

En este sentido ha manifestado que era algo habitual en el partido que las sedes fuesen de personas allegadas al partido. "Era normal, la sede de Gijón estaba alquilada a un promotor, a un fundador, la sede de Siero era la pariente del presidente de Siero, la sede de Langreo era de un amigo mío", dijo.

Sobre los supuestos pagos personales de Cascos por parte de Foro, Leal también ha indicado que era algo que se había acordado previamente.

"Esos pagos --los de los supuestos mítines-- era algo que nosotros sabíamos y habíamos aceptado. Era un acuerdo que ya teníamos previamente con él. Él dejaba su trabajo en Madrid y vino aquí de enero a mayo. No tenía otros ingresos y le pagamos, pero algo que nosotros aceptamos y era por todos sabido, sobre todo por los fundadores. De hecho, hubo una reunión de fundadores donde se explicó esa situación. A mí me lo contaron todos ellos. Hablo de Enrique Lanza, de Pelayo Roces, de Javier Canal y de Rosa Trapiello. Ellos mismos me contaron que esa situación así era", dijo Leal.

Ha llegado a decir que en un momento concreto Pelayo Roces le llego a decir que "no estaban cumpliendo con Cascos y con lo que se le había prometido". "Sí que me dijeron varias veces, entre ellos Pelayo Roces, me decía no estamos cumpliendo con este hombre, no le estamos garantizando el nivel de ingresos, no estamos cumpliendo nuestra palabra", explicó.

Respecto a los pequeños gastos diarios, Leal ha asegurado que todos utilizaban el mismo método de pasar la factura o el tique a Rosario Cabal y luego ella los abonaba, el mismo sistema "que usaba Cascos". Leal ha coindido con Cascos en la justificación de los gastos en ropa o zapatos, entre otras, asegurando que se debían a detalles del partido con "colaboradores".

Pedro Leal ha defendido la transparencia del partido y ha asegurado que había unos presupuestos que se aprobaban y en la comisión directiva se hablaba de ellos entre todos. "Esto no era aquí, amén Jesús, siéntate, no, no, aquí se preguntaba, se hablaba. Hombre, los que íbamos a las directivas a trabajar y estábamos interesados en qué se sacara el proyecto adelante. Luego había otros que venían a figurar, a pasearse o a sacar la foto en su propio beneficio. Bueno, la política, desgraciadamente, es así, pero el que tenía interés lo sabía", dijo Leal.

CRÍTICAS DE OBLANCA A MORIYÓN

También ha seguido prestando declaración el exdiputado nacional, Isidro Martínez Oblanca, cuya declaración fue interrumpida este mediodía. A preguntas de la defensa de Cascos, Oblanca ha destacado que "entiende que la señora Moriyón --la actual presidenta de Foro y alcaldesa de Gijón-- y otros compañeros, que son los que interpusieron esta querella, desconocieran que Madrid tenían una sede, porque no estaban implicados en la vida cotidiana del partido".

"La dirección del partido son aquellas personas que controlan el día a día del partido, que encienden la luz por la mañana y la apagan por la noche y que tienen el móvil dispuesto 24 horas. Bien, la señora Moriyón no era de esos de trabajar 24 horas. Por eso entiendo que no supiera de la existencia de la sede del partido", manifestó.

OTROS TESTIGOS

También prestó declaración el que fuera candidato de Foro a las elecciones europeas en 2014, miembro de la Comisión directiva y viceconsejero de Educación del Principado, entre otros cargos, Argimiro Rodríguez, que ha indicado cuando preparaban la campaña electoral nadie nunca le comentó la oportunidad de ir a ninguna sede del partido en Madrid, ni supo nunca que hubiese tal sede.

"Ni Sostres, ni yo sabíamos de la existencia de esa sede, no se si Oblanca lo sabía pero no nos comentó nada", ha dicho Rodríguez, que preguntado por si pasaba gastos al partido ha asegurado que "no encontraran en el archivo de Foro ni un solo gasto, ni una sola dieta, ni kilometraje, ni gasolina, absolutamente nada".

Otra de las testigos que este jueves han pasado por el Tribunal ha sido María Jesús Alonso, una de las 14 personas fundadoras o promotoras del partido, que ha manifestado que nunca supo de la reunión en la que supuestamente se habló de las condiciones económicas de Álvarez-Cascos de la que habló esta mañana el exdiputado, Isidro Martínez Oblanca.

Ha ratificado que quien ejercía las labores de gestión económica era Pelayo Roces y también ha añadido que Cascos tenía un control de todo lo que ocurría en el partido. Tampoco Alonso supo nunca de la existencia de una sede del partido en Madrid.

La Fiscalía pide para el ex político una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase por pasar gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. Según el escrito del fiscal, entre el 30 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, Foro abonó a una empresa vinculada a Álvarez-Cascos --Cinqualium-- un total de 181.648 euros en concepto de alquiler del dos despachos y sendas plazas de garaje en el Paseo de la Castellana.