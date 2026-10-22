Leo Messi llega a Oviedo entre gritos y aplausos de sus admiradores

Leo Messi, en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador de fútbol argentino Leo Messi, Premio Princesa de los Deportes 2026, ha llegado al Hotel de la Reconquista de Oviedo pasadas las 13.00 horas, en medio de una gran expectación mediática y entre gritos y aplausos de sus admiradores. Se trata de uno de los galardonados más esperados en esta edición. Messi llegó acompañado de su mujer, Antonela Roccuzzo.

A las puertas del hotel le esperaban numerosos fans que lo recibieron entre gritos y aplausos. Como todos los galardonados el astro argentino fue recibido al son de las gaitas.

Messi ha sido el último de los galardonados que llegan a Oviedo, donde este viernes recibirá el Premio Princesa de los Deportes en la ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor. Antes, esta misma tarde participará en el encuentro con el público dentro del ciclo 'Toma la palabra'. Será a partir de las 17.30 horas en el Palacio de los Deportes de Oviedo,

Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y siete títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo.

El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.

Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Desde muy joven mostró una extraordinaria habilidad para el fútbol, formándose en las categorías inferiores de clubes de su ciudad natal, especialmente en Newell's Old Boys. A los trece años se trasladó con su padre a Barcelona para incorporarse a La Masía, cantera del FC Barcelona, institución en la que completó su formación deportiva y personal.

Su talento excepcional le permitió debutar con el primer equipo en 2004, iniciando una trayectoria profesional que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, según los expertos. Durante más de quince años en el club catalán, Messi consolidó una carrera marcada por una calidad técnica excelente y una capacidad goleadora extraordinaria. Tras su etapa en Barcelona, continuó su carrera en el Paris Saint-Germain y, posteriormente, en el Inter Miami CF, club de la Major League Soccer al que actualmente sigue vinculado.

Al mismo tiempo, ha sido un referente de la Selección Argentina, con la que ha alcanzado algunos de los mayores logros del fútbol internacional. Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y siete títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo.

Messi es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con el FC Barcelona, y protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con treinta y cinco trofeos entre 2005 y 2021, destacando por su liderazgo dentro del campo, su capacidad de desequilibrio y su visión del juego. Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro títulos de la UEFA Champions League, diez ediciones de La Liga, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. Es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la selección argentina, de los cuales destacan en su palmarés dos Copas América y, especialmente, el triunfo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, logro que consolidó definitivamente su legado deportivo.

A nivel individual, su rendimiento lo ha situado repetidamente entre los mejores futbolistas del mundo gracias a su extraordinaria regularidad, su creatividad ofensiva y su eficacia goleadora, recibiendo numerosos premios que reflejan la magnitud de su trayectoria deportiva. Entre ellos destacan sus múltiples galardones como mejor futbolista del mundo, especialmente el Balón de Oro, premio que ha obtenido hasta en ocho ocasiones y que lo sitúa entre los jugadores más laureados de la historia.

También ha sido distinguido con otros premios como The Best FIFA Men's Player en tres ocasiones y la Bota de Oro europea al máximo goleador de las ligas del continente en seis temporadas. Entre muchos hitos, posee también el récord Guinness como máximo goleador en un año natural con noventa y un goles en 2012. Galardonado con el premio Laureus en dos ocasiones, es el único futbolista masculino que lo ha recibido en la categoría de mejor deportista del año (2020 y 2023).

En el ámbito personal, Messi ha representado un modelo de superación -tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento- y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según sus compañeros de equipo. Su trayectoria también ha sido reconocida con diversos honores institucionales y distinciones por su contribución al deporte e impacto social como embajador de UNICEF (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2006) desde 2010 y su importante labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.