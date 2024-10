La ley de Escuelas de 0 a 3 sigue adelante tras rechazar todos los grupos la enmienda a la totalidad de Vox

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox, Javier Jové, ha defendido este miércoles la enmienda a la totalidad a la Ley para la puesta en marcha de la Red Autonómica de Escuelas Infantiles que ha sido rechazada y ha criticado que ningún otro se oponga a la ley a excepción del suyo. Jové ha advertido de que lo que busca el Gobierno con esta ley es "acabar con la diversidad y el pluralismo, precisamente en la más tierna infancia, cuando los niños son más manipulables" y crear "asturcholas", lo que ha provocado las críticas de el resto de grupos.

A juicio de Vox "esto va de crear ikastolas, pero como estamos en Asturias, las llamarán astrucholas. De eso va". "Y si las icastolas han servido en Vasconcadas y Navarra para fabricar abertzales, el objetivo de las astrucholas es fabricar astruchales. Los niños van a aprender una cosa, sí van a aprender, pero sobre todo lo que van a aprender es a odiar", ha dicho Jové.

Ha insistido en que esta ley es la ley de las tres mentiras porque "ni es una red, ni es universal, ni es gratuita". "No es una red porque no es más que un agregado heterogéneo de guarderías con distintas condiciones", añadió.

La enmienda a la totalidad, defendida por el diputado de Vox, Javier Jové, ha sido rechazada por la totalidad de los grupos de la Cámara.

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha la Ley que "marcará un antes y un después en nuestra comunidad autónoma" y ha mostrado el rechazo a la enmienda a la totalidad presentada por Vox, por ser una enmieda "ideológica y basada en juicios de valor que nada tiene en cuenta las necesidades reales de los asturianos y las asturianas, y que solo busca dinamicar una y otra vez las políticas progresistas del Gobierno".

"Aquí estamos defendiendo una ley necesaria y que despierta un claro consenso social. Una ley pionera en España y por la que muchas otras comunidades nos han preguntado. Me gustaría aprovechar también para volver a explicar qué es lo que convierte nuestra ley en un modelo único en España, porque en las últimas semanas he leído propuestas que mezclan conceptos pero que no son para nada lo mismo. Lo que convierte nuestro modelo en único es que tiene un carácter público, autonómico y gratuito. Es una red íntegramente pública, sin cheques a familias ni conciertos con centros privados", ha indicado Espina.

Su compañera socialista, mónica Ronderos ha replicado al diputado de Vox que "el tono despectivo que utilizan en esta Cámara, en la que se tratan asuntos verdaderamente importantes para la ciudadanía, esa falsa jocosidad que emplean contra las medidas que nada tienen que ver con su ideología ultra, les delata".

La diputada del PP, Gloria García, también ha rechazado la enmienda de Vox a quien ha recordado que "educación no es gasto sino inversión" y a quien ha recomendado que acuda a la Inspección Educativa si ve alguno de esos "casos de odio" de los que habla.

Ha manifestado que desde el PP siguen pensando que esta "era necesaria, porque la escolarización 0 a 3 es necesaria." "Porque hay que estar dentro de un aula para ver la diferencia entre un niño que viene de una escuela 0 a 3 y el que viene de casa directamente. En fomento de la autonomía, en educación opcional, en desarrollo del lenguaje o en educación en valores", ha indicado García.

"SE CREE USTED GRACIOSO, PERO LA VERDAD ES QUE DA PENINA"

Uno de los más críticos con la intervención de Javier Jové ha sido el parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, que ha lamentado que "Vox odie la escuela pública porque en las escuelas públicas todos los niños son iguales".

"El problema que tiene usted, señor Jové, es que se cree gracioso, pero no tiene ninguna gracia y da un poco de penina, se lo confieso", ha indicado Vegas.

Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé, ha criticado la intervención del parlamentario de Vox, "propia de ser creada por un chat GPT totalmente despistado en temas de educación". "Como siempre mezclan ustedes palabras como imponer, ideología, socialcomunista, asturchale, engendro de llingua y xenofobia lingüística", ha lamentado Tomé, que además ha criticado que desde Vox "faltan repetidamente el respeto" de las trabajadoras de la red de 0 a 3.

Su compañero de bancada, el diputado Adrián Pumares, de Foro, también se ha mostrado muy crítico con la intervención del diputado de Vox y ha lamentado que se empeñen en ver "únicamente al sistema educativo como jardines de infancia o como una ayuda a la conciliación".