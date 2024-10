Llamazares ve "insuficientes" las medidas del Principado con respecto a la situación del antiguo HUCA

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha expresado su "desacuerdo" con las medidas "tardías e insuficientes" del Gobierno del Principado con respecto a la situación del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Para Llamazares, "esperar a la demolición para la solución del problema no es el camino, como tampoco lo es la medida de aislamiento tardío anunciada". "El nivel de destrozo es tan enorme, que no sólo afecta a los edificios a demoler, sino también, y en particular, a aquellos que formarán parte del futuro campus de la Universidad de Oviedo", recalca Gaspar.

En ese sentido, Llamazares emplaza al Gobierno autonómico a tomar medidas "mucho más claras y urgentes", no solo con respecto al aislamiento de las zonas a rehabilitar, sino en lo referente a la limpieza, al desbroce inmediato de los terrenos afectados y a la seguridad ciudadana en el barrio de El Cristo. "En definitiva, se trata de tomar toda una serie de medidas necesarias agilizando a su vez la demolición, y no fiarlo todo a un vallado perimetral que en todo caso llega tarde y mal planteado", añade.