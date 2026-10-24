Llanes disfruta de la visita de la Familia Real con motivo de la entrega del Premio Pueblo Ejemplar

Archivo - La Familia real durante su visita en Llanes - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía se han trasladado este sábado a Llanes para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2026' que otorga la Fundación Princesa de Asturias y que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana. A lo largo de todo el recorrido han mostrado una gran cercanía y se han detenido a conversar, saludar, firmar e incluso hacerse fotografías con las numerosas personas que se han acercado al evento.

Un día después de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en Oviedo, han llegado al mediodía de este sábado a las inmediaciones de la playa del Sablón, en Llanes, donde han comenzado saludando a las autoridades, a los miembros de la junta directiva de la Cofradía y a los miembros de la corporación municipal.

La Familia Real ha continuado su recorrido, encontrándose a su paso con la sección infantil del Grupo Folclórico El Pericote de Llanes, para dirigirse a la plaza de Cristo Rey pasando ante la Basílica de Santa María de la Asunción, también llamada Santa María del Conceyu, uno de los pocos templos en Asturias de fábrica gótica.

Ante una representación de setenta y cinco llaniscos, la Familia Real ha contemplado la devoción, tradición y folclore de los tres bandos de la villa, característicos por sus trajes, estandartes y distintivos que, unidos de forma conjunta con motivo de la visita, serán testigos del baile de 'El Pericote', representación folclórica extensible a estas tres agrupaciones.

Concluido el baile, la Familia Real se ha dirigido ,a través de la calle de la Posada de Argüelles, hasta la plaza de Santa Ana, donde han saludado a los miembros del jurado del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias y existe una placa conmemorativa.

Después han accedido a la capilla, sede histórica de la Cofradía de Pescadores, y han saludado a a Florentino Hoyos, párroco de Llanes e hijo de marinero, que ha realizado una breve explicación sobre el origen del templo y la advocación de su patrona Santa Ana.

Seguidamente, un grupo de mujeres vestidas de marineras han interpretado el cántico acompañadas con las tradicionales panderetas, escenificando la reverencia a la Santa, patrona de la Cofradía.

A continuación, Sus Majestades los Reyes y sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía se han encaminado, a través de la calle Pescador Pepín 'El Sardineru', deteniéndose ante un grupo de artesanas locales en la calle Ángel de la Moría. Una representación de las artesanos de la villa han explicado técnicamente a la Familia Real la elaboración de los trajes de aldeana y porruanu llaniscos.

Seguidamente, Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía se han dirigido hacia el Fuerte de la Moría.Allí se han dirigido por el acceso izquierdo del fuerte para contemplar la elaboración artesanal de la semiconserva de anchoa del Cantábrico (en aceite de oliva), a cargo de algunos empleados de la empresa familiar Anchoas Ballota, ubicada en Cué, en la actualidad la única en el concejo de Llanes. Han departido con representantes de la empresa familiar.

Seguidamente, Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía se han adentrad en el puerto pesquero de Llanes. Tras saludar a los miembros de las Cofradías de Pescadores de Asturias, también lo han hecho al pescador jubilado de mayor edad, Jesús Batalla, de 93 años, junto a compañeros jubildados. También han estado con armadores de la flota de Llanes.

Fue entonces cuando la Familia Real se ha subido a bordo de la embarcación Nuevo Sandra María, propiedad del armador y patrón mayor de la cofradía, amarrada junto a la escalera del muelle. Ángel Batalla ha explicado a la Familia Real, a bordo de su embarcación y como armador de la misma, las formas tradicionales de la pesca artesanal y de bajura.

Después de haber estado un tiempo en el barco, cuando se retiraban del mismo, la Reina, debido al movimiento del barco por las condiciones del mar y el estado del piso, sufrió un traspiés y perdió el equilibrio, cayendo al suelo. Se incorporó rápidamente, sin mayores consecuencias, y siguió con la visita. Participaron a continuación en una subasta pesquera, en la rula.

Finalmente, sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía han accedido a la marina seca del puerto donde estará situado al escenario para la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, concedido a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.