Llaneza (PSOE) cree que el presupuesto de Oviedo es "triste" y certifica el "agotamiento" del proyecto de Canteli

Archivo - El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, con los concejales Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces.- EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha calificado de "triste" el proyecto de presupuestos municipales para 2027, asegurando que se trata de unas cuentas que "certifican el agotamiento de un proyecto político que ya no tiene capacidad para ofrecer respuestas a las necesidades del concejo".

En una nota de prensa, Llaneza se ha referido al proyecto de presupuestos municipales aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo en su reunión del 19 de octubre, en la que se aprobó un presupuesto de 282 millones.

"Después de tantos años de gobierno, Canteli presenta un presupuesto que no mira al futuro, aplaza los proyectos transformadores y renuncia a resolver problemas cotidianos", ha lamentado.

El portavoz socialista se ha detenido en el capítulo de inversiones, que "se reducen prácticamente a la mitad". "En lugar de aprovechar el último presupuesto completo de este mandato para impulsar Oviedo, el alcalde evidencia el final de su proyecto político", ha señalado.

Fernández Llaneza ha advertido de que las cuentas "vuelven a aplazar actuaciones estratégicas", desde la transformación de La Vega hasta la recuperación de la plaza de toros. A ello suma que "Oviedo necesita una política pública de vivienda a la altura del problema, no una partida testimonial que demuestra que Canteli sigue sin considerar esta cuestión una prioridad".

Por otro lado ha criticado la eliminación de los 200.000 euros destinados a caminos vecinales. "Es un recorte casi miserable: la única partida específica para la zona rural sencillamente desaparece. No puede haber vecinos y vecinas de segunda por vivir fuera del centro urbano", ha enfatizado.

En materia de seguridad y emergencias, el presupuesto no contempla nuevas plazas de Policía Local, pese a que apenas hay 180 plazas cubiertas, ni incorpora nuevas plazas de bomberos. "Oviedo necesita reforzar sus servicios públicos y garantizar plantillas suficientes para atender tanto al núcleo urbano como a la zona rural", ha subrayado.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el mantenimiento del recorte de 600.000 euros en atención social. "Las políticas sociales son una responsabilidad pública, no una partida secundaria de la que se pueda prescindir. No se puede presumir de una supuesta prosperidad mientras se debilitan los recursos contra la desigualdad", ha dicho.