Llaneza (PSOE) critica el acuerdo entre PP e IU: "Nosotros no estamos para hacer bipartitos"

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado este lunes el acuerdo alcanzado entre el PP e IU-Convocatoria por Oviedo para lo que resta de mandato, y ha asegurado que el PSOE no está "para hacer bipartitos" ni para "blanquear a nadie".

En unas declaraciones a los medios al término del pleno sobre la gestión del PP en el municipio, Llaneza ha asegurado que "cada uno sabrá lo que tiene que hacer" y ha señalado que ellos defienden alcanzar acuerdos "serios y en temas de calado". "No vamos a negociar si las botellas de agua se ponen aquí o aquí, o si vamos a hacer un bosque donde ya existe, o vamos a hacer un proyecto que ya lleva varios años en los presupuestos", ha dicho, en alusión a algunos de los aspectos acordados entre PP e IU.

Lo que hace falta, ha señalado, es negociar acerca de las políticas sociales, cuestiones medioambientales, y sobre propuestas "serias" de futuro para "situar a Oviedo en la segunda mitad del siglo XXI y no en la segunda mitad del siglo XX, que es donde la sigue anclando este señor".

Sobre la decisión de Canteli de no intervenir en el pleno, a pesar de que se convocó con ese fin, Llaneza ha cuestionado que Canteli no haya querido debatir. "¿No hay que dar explicaciones de por qué se han perdido 10 millones de fondos europeos, o no hay que dar explicaciones de por qué se está teniendo esta gestión errática, en la que aparecen sobrecostes por todos lados?", se ha preguntado, cuestionando "quién tiene que debatir" si el alcalde no quiere. "¿Quién tiene que debatir?, ¿el amanuense de Cámara que le dicta dos hojas?", ha dicho, remarcando que "la política municipal es seria y Oviedo merece un alcalde más serio, más respetuoso y más democrático".