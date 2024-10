Llaneza (PSOE): "Oviedo no se merece un alcalde como éste"

El portavoz socialista anima a Canteli a abandonar, como Joe Biden, tras el debate de ayer

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reiterado este martes su enfado por cómo transcurrió el pleno extraordinario sobre la gestión del PP en el municipio, después de que el alcalde, Alfredo Canteli, no interviniese y ofreciera después una rueda de prensa. "Oviedo no se merece un alcalde como éste", ha aseverado Llaneza, reprochándole que no haya "dado la cara" en el Pleno.

Llaneza ha ofrecido una rueda de prensa para insistir en la crítica al primer edil ovetense por no haber debatido en el órgano de máxima representación política de los ciudadanos. A juicio del portavoz socialista, Canteli debería mirarse en Joe Biden, quien tuvo que renunciar a la carrera presidencial tras su papel en un debate contra Donald Trump en julio.

Canteli, ha asegurado, ha demostrado que "se esconde", tiene "nulo talante democrático" y ha realizado una "falta de respeto" a los votantes, tanto a los socialistas como a los del PP, al no defender su gestión frente a las críticas de la oposición. También los votantes del PP, ha dicho, querrán saber por qué les suben los impuestos o por qué hay sobrecostes "permanentemente".

A juicio de Llaneza, al alcalde "no le gusta debatir" porque "está muy a gusto rodeado de aduladores". "Adoro esta ciudad", ha asegurado el líder de la oposición ovetense, quien ha subrayado que ayer quedó claro que el PSOE no es "el frente del no", porque hizo propuestas en materia de vivienda, mayores o modernización de la ciudad. "Hemos hecho más de un centenar de propuestas", ha subrayado, de las cuales solo se han aprobado dos y "no se han cumplido". En lugar de entrar a debatirlas, Llaneza ha recriminado al PP que solo se haya dedicado a "insultar" al PSOE.

Preguntado sobre qué le parece que haya sido la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, la encargada de dar carpetazo al debate en el pleno, Llaneza ha indicado que Velasco es "tan concejala como cualquier otro", pero su intervención "sonaba muy bien a que llevaba las hojas escritas por el amanuense habitual de cámara". "A lo mejor Oviedo no es suficientemente importante como para que la defienda el alcalde", ha sugerido.

En cuanto a su relación personal con el alcalde, Llaneza ha asegurado que se conocen "de hace mucho" y estaría dispuesto a reunirse con él en privado para rebajar la tensión entre ambos si lo llama, por respeto a la institución y a la figura de Alcalde. "Nosotros queremos debatir, tenemos modelos distintos, y la oposición no está para decirle amén", ha aseverado, cuestionando en este punto la postura de IU-Convocatoria por Oviedo.

Sobre el acuerdo entre el PP e IU, el portavoz socialista ha mostrado su "sorpresa" y ha dicho que parece un síntoma de debilidad del PP aún con mayoría absoluta que tenga que apoyarse en una "muleta". También se ha dirigido a IU, remarcando que están "blanqueando políticas de derechas", algo que puede ser "un poco traición a sus votantes".