Llaneza (PSOE) reprocha al alcalde su actitud "casi de amenaza" contra su labor de oposición

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reprochado al alcalde, Alfredo Canteli, su actitud "casi de amenaza" contra su labor de oposición y ha defendido que "no es quién" para decir qué tipo de oposición tienen que ejercer los grupos municipales.

Llaneza, que ayer recibió una llamada telefónica de Canteli "en un tono muy poco afortunado" para criticar su actitud frente al parque lineal de la entrada a Oviedo, ha afeado las "amenazas veladas" que ha recibido de parte del regidor. "No es quién para decir qué tipo de oposición hacemos", ha aseverado, asegurando que son los ovetenses los que decidirán si se van "a casa" o no, después de que el alcalde pidiese "que se vayan para casa" si "no tienen capacidades para hacer cosas positivas".

El PSOE, ha defendido, está luchando por un modelo de ciudad "amable, un modelo de escucha, un modelo de participación" y un modelo en el que se mire al futuro construido "entre todos". "Y no con amenazas veladas como si yo fuese un servil servidor del alcalde", ha dicho.

Los socialistas de Oviedo, ha asegurado su portavoz, seguirán haciendo propuestas en positivo ante un alcalde "un poco desnortado" que lo que tendría que hacer, en opinión de Llaneza, es "ponerse a trabajar" y defender los intereses de Oviedo.

"Los socialistas, estos concejales y los casi 30.000 ovetenses que nos han respaldado, vamos a seguir haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, que es defender los intereses de Oviedo pese a quien le pese, y no nos vamos a ir de Oviedo, Oviedo es nuestra casa", ha zanjado.

Respecto a la propuesta del PSOE para el parque lineal en la entrada de Oviedo, que pasa por instalar pasos de peatones y salvar la escollera de la margen izquierda de la carretera para unir los barrios, el concejal Juan Álvarez Areces ha dicho que la propuesta "la entendió todo el mundo" menos el alcalde.