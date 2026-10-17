Lluvias y tormentas pondrán este sábado en aviso a 8 CCAA, con Cataluña y Murcia en nivel naranja y viento en Asturias

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MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas pondrán este sábado en aviso a ocho comunidades autónomas en un día en el que Cataluña y la Región de Murcia alcanzarán el nivel naranja y Galicia tendrá aviso por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, hay avisos naranja por lluvias en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y Campo de Cartagena y Mazarrón; así como en Barcelona.

Además, se registran avisos amarillos por lluvias y tormentas en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; Teruel; Ávila y Salamanca; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; Alicante, Castellón y Valencia.

Asimismo, se dan avisos amarillos por tormentas en Barcelona; Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y Campo de Cartagena y Mazarrón. A su vez, A Coruña y Lugo están en aviso amarillo por fenómenos costeros.

Aemet ha avanzado que mañana habrá un cambio de tiempo en la Península y Baleares, con una inestabilidad creciente propiciada por una vaguada en altura y el paso de un frente frío. En este contexto, predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos; con cielos poco nubosos al principio del día en regiones del centro y este.

Desde primeras horas se darán precipitaciones en el norte del territorio que se irán extendiendo al sur, pasando primero por regiones de la meseta norte y montañas aledañas, y desde horas centrales, a amplias zonas de la mitad sur peninsular y de las regiones mediterráneas.

Según el pronóstico, irán con tormenta y granizo y es probable que sean fuertes en regiones de Andalucía, así como del sureste peninsular y de Cataluña, donde podrían ser localmente muy fuertes y alcanzar acumulados significativos. Sin embargo, hay menos posibilidades de que los chubascos fuertes afecten a otras zonas del Mediterráneo, meseta Sur y entorno del Sistema Central.

En Canarias, se registrarán intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los poco nubosos en el resto, y además la calima remitirá. Asimismo, habrá brumas y nieblas matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares, así como en el Estrecho y Baleares.

En lo que se refiere a las temperaturas, Aemet ha indicado que habrá un descenso generalizado de las máximas, que será ligero en Baleares y notable n interiores de la mitad norte peninsular. Las mínimas, que se darán al final del día en amplias zonas del país, también bajarán en la mitad norte peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto del territorio.

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana soplará viento moderado del nordeste en la meseta Norte, Cantábrico y Galicia, con intervalos fuertes en litorales de Asturias y Galicia y probables rachas muy fuertes en los de Galicia. A su vez, también habrá viento moderado con alguna racha muy fuerte el cierzo en el Ebro, el alisio en Canarias y la tramontana en Baleares y Ampurdán, aquí con intervalos fuertes. En el resto del territorio se registrará viento flojo, de componente este en el Mediterráneo, suroeste en el Guadalquivir y de norte en el resto.