Localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un coche en Ciudad Naranco (Oviedo)

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Operarios del Ayuntamiento de Oviedo han localizado este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un coche abandonado en el entorno de Almacenes Industriales, en el barrio de Ciudad Naranco.

Según ha informado el área de Seguridad Ciudadana de Oviedo a Europa Press, la Policía Local recibió el aviso del hallazgo en torno a las 12.00 horas.

Se trata de un inmueble que se va a derribar, por lo que los obreros acudieron al mismo. Allí se percataron del coche y cuando iban a sacarlo a la calle, vieron el cuerpo, por lo que llamaron a la policía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Oviedo.